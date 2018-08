In fünf thematischen Schwerpunktthemen – Bildung, Mobilität, Identität, Wohnen und Entwicklung – sollen in den kommenden beiden Jahren möglichst viele Vorschläge von Bürgern in konkreten Maßnahmen umgesetzt werden.

„Alle Amstettner sind recht herzlich eingeladen, zur Startveranstaltung am Samstag, 8. September, ab 10 Uhr ins neue Servicebüro der SPÖ Amstetten am Hauptplatz 23 zu kommen“, lädt Bürgermeisterin Ursula Puchebner alle Interessierten ein, „sich bei einem guten Kaffee oder kalten Getränk am Diskussionsprozess für die Weiterentwicklung unserer gemeinsamen Heimatstadt zu beteiligen.“

Broschüren dienen als roter Faden

In den Broschüren, die in den nächsten Tagen per Post an alle Haushalte gehen, sind die wichtigsten Leitlinien für die Umsetzung der Zukunftsstrategie beschrieben. Sie stellen so den roten Faden bei der Umsetzung dar.

„Unser neues Servicebüro, das auch als Veranstaltungsraum genutzt werden soll, bietet Raum für Anliegen und Gespräche“, freut sich Stadtparteivorsitzender Stadtrat Gerhard Riegler über die Eröffnung des Lokals am Hauptplatz. Als „Schaufenster“ der Sozialdemokratie soll es nach dem Motto „offen, modern und sozial“ alle ansprechen, die sich am politischen Entscheidungsprozess beteiligen möchten.

Neben dem Angebot, seine Wünsche und Anliegen persönlich vorbeizubringen, besteht auch die Möglichkeit, Ideen online zu deponieren, und zwar auf der neuen Internetplattform besteidee.mein-amstetten.eu. Hier kann man nicht nur neue Ideen posten, sondern auch bereits eingebrachte Vorschläge bewerten und so darüber abstimmen, welche Maßnahmen man für besonders gut und umsetzungsreif erachtet.

Alle Personen, die sich am Ideenprozess beteiligen, nehmen übrigens an einem Gewinnspiel teil, bei dem Ende November zehn Gutscheine der Amstettner Veranstaltungsbetriebe im Wert von jeweils 25 Euro verlost werden.