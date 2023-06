„Unglaubliche Fehlleistung“ macht Königsberger-Ludwig „fassungslos“

„Fehler können natürlich immer passieren. In einer so wichtigen Situation muss aber mit besonderer Umsicht gearbeitet werden und davon sind alle Delegierten und Gäste am Bundesparteitag zu Recht ausgegangen. Dass man 600 Stimmen nicht richtig auszählen und zuordnen kann, ist für mich daher wirklich nicht nachvollziehbar und mehr als bedenklich“, so Königsberger-Ludwig. „Es ist einfach nur mehr ärgerlich und ich bin wirklich entrüstet ob der unglaublichen Fehlleistung der Wahlkommission!“

Man könne sich nur bei allen FunktionärInnen und Mitgliedern entschuldigen: „Und ich bitte sie alle, dass sie der Sozialdemokratie weiterhin die Treue halten weil noch immer gilt, was am Samstag gegolten hat: wir müssen gemeinsam stärker werden, um für die Menschen in Österreich zu arbeiten. Zur Ergänzung:vIch war nicht Mitglied der Wahlkommission!“