SPÖ zog in Amstetten aus dem Gemeinderat aus .

Abrupt endete am Mittwochabend die Gemeinderatssitzung in Amstetten. ÖVP, Grüne und NEOS hievten einen Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung, um den Kompetenzbereich von SPÖ-Vize Gerhard Riegler zu beschneiden. Grund: Dieser habe in der Sitzung des Rechts- und Verwaltungsausschusses ein von Bürgermeister und Stadtamtsdirektorin unterzeichnetes Schriftstück verändert und damit versucht, die Ausschussmitglieder zu überrumpeln. Das sei ein Vertrauensbruch. Die SPÖ reagierte auf den Dringlichkeitsantrag mit dem Auszug aus dem Gemeinderat, worauf dieser nicht mehr beschlussfähig war.