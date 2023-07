Landesklinikum Amstetten gewinnt die NÖ Firmenchallenge

In der Zeit von 1. März bis 31. Mai suchte SPORTLAND Niederösterreich in Kooperation mit spusu, der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Sodexo und ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, bereits zum sechsten Mal die aktivsten Firmen Niederösterreichs.

Das Landesklinikum Amstetten beteiligte sich an dieser Challenge und knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sammelten beim Radfahren, Wandern, Laufen, Spazieren, usw. so viele aktive Bewegungsminuten wie möglich. Insgesamt stolze 795.163 Minuten sammelten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – das sind 13.253 Stunden bzw. 552 Tage Bewegung in freier Natur. Das bedeutete Platz 1 in der Kategorie „Großunternehmen“. Die Kollegiale Führung des Landesklinikums zeigt sich begeistert: „Ein großes Dankeschön allen Teilnehmenden, denn nur gemeinsam war eine so tolle Teamleistung möglich und das Klinikum konnte zum sportlichsten Unternehmen Niederösterreichs gekürt werden.“