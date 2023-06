Aktive „Wölfe“: Tolles Wochenende in Wolfsbach

Das große Wolfsbacher Jubiläumsfest steigt zwar erst am kommenden Wochenende, doch die UNION war von Freitag bis Sonntag wieder beim traditionellen „Wolfsfest“ im Waldstadion aktiv, und die Wolfsbacher verstehen unbestritten auch Sportfeste so richtig zu feiern!

Im Waldstadion fand an drei Tagen ein großes Fußball-Nachwuchsturnier, der Systron-Cup mit U6- bis U13-Mannschaften statt, am Sonntag beteiligten sich sogar 6 Bundesligateams am U13-Turnier, nämlich jene von Austria Wien, Blau-Weiß Linz, LASK Linz, SKN St. Pölten, FAC Wien und SKU Amstetten. „61 Fußball-Nachwuchsmannschaften traten gegeneinander an, 550 Spieler wirkten mit!“, freut sich der Jugendbetreuer und UNION-Obmann Georg Gruber.

Der Kinderlauf des Laufsportclubs war natürlich auch wieder ein besonderer Hit, als Fuchsberger-Cup wurde am Samstag das Völkerball-Turnier mit 10 Teams abgewickelt. Als Sieger ging die Mannschaft „Musik II“ vor den „Söckibärn“ und „Musik I“ hervor, mit dabei waren unter anderem auch noch die Landjugend, Stocksport & Friends, Kirchstetten oder die Teams „Bodenlos“ und „Forever Fun“. Die „Wölfe“ rund um Sektionsleiter Franky Wutzel und Obmann Georg Gruber sowie auch die Läufer – angeführt von Robert Stolzlederer und René Stöger – haben erneut für ein perfektes Wochenende im Sinne des Sports gesorgt!