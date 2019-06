NÖN: Sie wurden am 28. Februar einstimmig zum Bürgermeister in St. Georgen gewählt. Wie ist es Ihnen in den ersten Monaten in ihrer neuen Funktion ergangen?

Christoph Haselsteiner: Ich muss ehrlich sagen, dass ich es mir leichter vorgestellt habe. Dadurch, dass ich auch berufstätig bin, war es vor allem in der Anfangszeit wegen der vielen Termine nicht einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Das Familienleben ist sehr rar geworden, weil viele Projekte und Veranstaltungen auf dem Programm standen und stehen. Mittlerweile hat sich aber alles eingespielt.

Hat es in der Anfangszeit positive oder negative Überraschungen gegeben?

Haselsteiner: Positiv war, dass es – wie das Beispiel Intersport zeigt – wieder gelungen ist, einen Betrieb zu überzeugen, sich in St. Georgen anzusiedeln. (Anmerkung: siehe Seiten34 und 35). Eine negative Überraschung war, dass man bei der schwierigen Arztsuche als Gemeinde kaum etwas bewirken kann. Hier ist man den Kassen, den Kammern und der Politik ausgeliefert. Nachdem ich ein Teil der Politik bin, möchte ich alles daransetzen, dass bald eine zufriedenstellende Lösung gefunden werden kann. Denn die ärztliche Versorgung ist der Bevölkerung und mir sehr wichtig. Auf der Gegenseite stimmen einen die vielen unterstützenden Rückmeldungen aus der Bevölkerung, die es auch in schwierigen Zeiten gibt, wieder positiv.

Stichwort Bevölkerung: Wie wurden Sie von den Gemeindebürgern als Bürgermeister aufgenommen?

Haselsteiner: Wie gesagt, es hat bereits sehr viele positive Rückmeldungen gegeben. An dieser Stelle möchte ich mich auch für die vielen offenen und ehrlichen Gespräche bedanken. Auf der anderen Seite ist es mir leider durch die Größe der Gemeinde und die große Zahl an Projekten und Vereinen nicht immer möglich, überall präsent zu sein. Dabei würde ich mir das sehr wünschen. Gerlinde Fink (Anmerkung: Vizebürgermeisterin) unterstützt mich daher vor allem bei Sozialthemen sehr stark.

Welche Schwerpunkte haben Sie in den ersten Monaten als Ortschef gesetzt?

Haselsteiner: Neben der Arztsuche, die sicher das derzeit wichtigste Projekt ist, liegt mir die Stärkung des Ehrenamtes und der Freiwilligkeit besonders am Herzen. Gottseidank gibt es in St. Georgen viele freiwillige Helfer, aber wir wollen die Wertschätzung verstärkt zeigen und auch die Vereine und Dorfgemeinschaften stärker vernetzen. Wichtig war mir außerdem, bald nach meiner Wahl zum Bürgermeister die Vertreter aus den Nachbargemeinden einzuladen, um sich gegenseitig noch besser kennenzulernen. Ich bin nämlich überzeugt, dass die Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg immer wichtiger wird. So wie es das Brunnenprojekt, das wir gemeinsam mit Ferschnitz umgesetzt haben, schon signalisiert hat.

Sie haben vorher die Betriebsansiedlung der Firma Intersport angesprochen. Generell gibt es in St. Georgen sehr viele Betriebe. Worauf führen Sie diese Standortattraktivität zurück?

Haselsteiner: Ein großer Vorteil ist sicher die günstige Lage. Das ist aber sicher nicht alles. Ein Vorteil ist, dass wir als Gemeinde viele gute Kontakte zu Unternehmen haben und auch selber Grundstücke anbieten können. Ich bin aber auch überzeugt, dass es in Zukunft wichtiger sein wird, über die Gemeindegrenzen hinweg überregionale Betriebsgebiete anzubieten. Hier wäre sicher noch Potenzial da. Wir können in alle Richtungen außer Richtung Norden erweitern, auch wenn es nicht mehr so einfach ist, dass man zu guten Grundstücken kommt. Momentan haben wir nur noch ein Grundstück von 8.000 Quadratmetern nördlich des Trachtenmoden-Geschäftes Pressl, das wir anbieten können.

Wie läuft eigentlich die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien?

Haselsteiner: Seit Jänner gibt es regelmäßig Gesprächstermine mit allen anderen Fraktionen. Dort werden künftige Themen diskutiert und jeder kann seine Ideen einbringen. Aus mehreren Meinungen findet man leichter eine gute Lösung für unser St. Georgen am Ybbsfelde. Mir war es daher auch immer wichtig, ein gutes Verhältnis zu allen Parteien zu haben. Der Rückhalt im Gemeinderat ist sehr gut.

Wenn Sie in die Zukunft blicken: Welche Projekte sollen in den nächsten Jahren in Angriff genommen werden?

Haselsteiner: Ein großes Thema wird sicher sein, Bauland für Betriebe, aber auch für den Wohnbau bereitstellen zu können. Zudem gilt ein großer Fokus der Ortskernbelebung. Davon profitieren sowohl die Wirtshäuser als auch der Georgsaal. Wir wollen den Ortskern attraktiver machen. Denkbar sind die Sanierung des Gemeindeamtes und die Attraktivierung der dann hoffentlich besetzten Arztpraxis. Ein wichtiges Thema wird auch die Betreuung und Pflege der älteren Generation sein! Wir könnten mit einem zusätzlichen Generationenhaus – einem Gemeinschaftshaus für Jung und Alt – unser bestehendes Angebot erweitern! Vielleicht gelingt es uns auch, für die Vereine ein weiteres Angebot zu schaffen.