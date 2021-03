Michael Traindt ist gebürtiger St. Georgner und als Kommunikationsexperte oder Auftritts- und Schlagfertigkeitstrainier und Coach tätig. Seinen Lebensmittelpunkt hat er mittlerweile in Wien und München.

Das 236 Seiten starke Buch „Schlagfertig“ ist am 25. Februar erschienen und kann in allen Buchhandlungen und online gekauft werden. In der Stadt Amstetten zum Beispiel in der Buchhandlung Stöckl in der Rathausstraße oder beim Thalia am Hauptplatz.

Weitere Informationen gibt es

unter www.traindt.com.