Durch den Rücktritt von Ortschefin Liselotte Kashofer, die zehn Jahre lang an der Spitze der Marktgemeinde St. Georgen/Ybbsfelde stand, kam es am 28. Februar im Rahmen einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung zu mehreren Änderungen im Gemeinderat.

Zum Bürgermeister wurde der bisherige Vizebürgermeister Christoph Haselsteiner (37) und zur Vizebürgermeisterin die geschäftsführende Gemeinderätin Gerlinde Fink (42) gewählt. Als geschäftsführender Gemeinderat und Finanzreferent wird künftig Peter Radinger tätig sein. Zur neuen Sozialreferentin wurde Karin Kaltenbrunner bestellt. Neu im Gemeinderat ist Klaus Bruckner aus Thalling vertreten.

„Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Das tolle Vertrauen erfüllt mich mit Freude und Stolz und gibt Kraft für die Zukunft, um neue Herausforderungen zu bewältigen. Die Familie steht hinter mir und ich werde mit vollem Einsatz für die Marktgemeinde tätig sein. Ich will nichts verändern, sondern das bisher Erreichte und die gute Basis weiterentwickeln. Ich lade daher alle Bürgerinnen und Bürger ein, diesen Weg miteinander zu gestalten“, dankte das neue Gemeindeoberhaupt für das Vertrauen und lud auch die anderen Parteien ein, gemeinsam an einem Strang zu ziehen.