Um der starken Nachfrage nach Baugrund gerecht zu werden, schafft die Gemeinde am Eglseeweg neue Bauparzellen. Auf einem Areal von etwa 10.000 Quadratmetern entstehen zumindest elf neu Parzellen.

„Es ist angedacht, eine oder zwei Parzellen zu teilen, um auch Personen, die kleinere Grundstücke bevorzugen, einen Baugrund anbieten zu können“, betonten Bürgermeisterin Liselotte Kashofer und Vizebürgermeister Christoph Haselsteiner.

Es gebe bereits mehrere Interessenten. „Vor allem für junge Familien bietet sich die Lage an, da Schule und Kindergarten zu Fuß erreichbar sind“, so Kashofer.

Den Quadratmeter-Kaufpreis muss der Gemeinderat noch beschließen. Angedacht seien 60 Euro/Quadratmeter. „Die Gemeinde versucht, möglichst schnell die weitere nötige Infrastruktur vor Ort zu schaffen“, erklärt Kashofer.

Neben den Baugründen am Eglseeweg gibt es auch in Wintal und in der Steinfeldstraße Parzellen zu kaufen. Interessenten könnten sich bei der Gemeinde bezüglich der angebotenen Baugründe jederzeit melden.