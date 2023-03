Ortskern wird neu: Jugend brachte sich ein

„Wir haben im letzten Workshop, der am 24. Februar für alle Gemeinderäte ganztägig stattfand, erfahren, dass St. Georgen/Y. eine sehr junge Gemeinde ist – das Durchschnittsalter der Bevölkerung liegt bei 40,61 Jahren (zum Ö-Vergleich: 43,2 Jahre). Zusätzlich wurde uns von der Firma RegioPlan mitgeteilt, dass es überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 19 Jahren (im NÖ-Vergleich) gibt. Aus diesem Grund haben wir dieses Format des Jugendworkshops genutzt, um die Jugend abzufragen, welche Bedürfnisse und Angebote sie für die Zukunft als essenziell erachten“, sagt Jugendgemeinderat Gregor Zehetgruber.

Mithilfe der Expertenbüros Poppe*Prehal und RegioPlan wurde den Jugendlichen die Wichtigkeit und der Mehrwert zur Partizipation am Entwicklungskonzept für die Neugestaltung des Ortskerns mitgeteilt. Spannende Fragen wie „Wie soll St. Georgen/Y. in zehn Jahren aussehen?“ beziehungsweise „Seht ihr eure Zukunft in St. Georgen/Y.?“ wurden mit den anwesenden Jugendlichen im zweistündigen Workshop diskutiert. Besonders das hervorragende Vereinsleben, der ländliche Charakter, die Ruhe und die tolle Lage zu Amstetten und Ybbs wurden von den 13 – 20-Jährigen als sehr positiv empfunden.

Zusätzlich konnten die Jugendlichen über gewünschte Wohnformen in St. Georgen/Y. abstimmen. Sie sehen Wohnungen für zwei, familiäre Generationenwohnungen sowie Einfamilienhäuser als besonders ansprechend an.

Sport- und Freizeitbereich als Treffpunkt

Der letzte Teil des Workshops beschäftigte sich mit dem öffentlichen Raum in St. Georgen/Y. „Wo treffen wir uns gerne und wo nicht?“ wurde mit den Jugendlichen anhand einer Ortskarte beschrieben und bepunktet. Besonders die Sport- und Freizeitachse im Süden der Gemeinde sind beliebte Treffpunkte. Zusätzlich wurde auch das Jugendheim in Krahof als Ort der Begegnung beschrieben – hier sehen die Jugendlichen aber aufgrund des Alters und der Größe Handlungsbedarf.

„Unser Ortskern soll sich zu einem modernen und attraktiven Ort der Begegnung mit einem umfangreichen Angebot für alle Generationen entwickeln. Aus diesem Grund war es uns sehr wichtig den Jugendlichen die Chance zu geben, sich hier zu beteiligen“. Ich möchte mich hiermit bei allen Jugendlichen bedanken, die sich sowohl beim Workshop als auch in der Vergangenheit beteiligt haben, betonte Bürgermeister Christoph Haselsteiner.

Die Inputs der Jugendlichen fließen nun in das Entwicklungskonzept, das im Zuge der NÖ Landesaktion Gemeinde21 erarbeitet wird, ein. Der Masterplan für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Dorfentwicklung soll noch heuer der Öffentlichkeit präsentiert werden.

