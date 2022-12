St. Georgen/Ybbsfelde Pyrotechnik löste Brand mit zwei verletzen Jugendlichen aus

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Brand in Wohnhaus nach Explosion Foto: APA/DOKU-NÖ.AT

D er Wohnhausbrand in St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) mit zwei verletzten Jugendlichen am Freitagabend dürfte durch Feuerwerkskörper ausgelöst worden sein, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit.