Peter Führer

Zahlreiche Ehrungen standen auf dem Programm (von links): Bürgermeister Christoph Haselsteiner, Vizebürgermeisterin Gerlinde Fink, Bezirksgruppenobmann Ferdinand Jandl, Raimund Hager (Präsident der Sportunion NÖ), Johann Kashofer (ehemals Präsident der Sportunion St. Georgen), Johann Zehetgruber (Ehrenzeichen in Gold, Veronika Gilber (Ehrenzeichen in Silber), Franz Krimberger, Gertrude Ebner (Ehrenzeichen in Gold), Ernst Zehetner (Ehrenzeichen in Silber), Sonja Aigner (Ehrenzeichen in Silber), Jürgen Jungwirth (Neuer Präsident der Sportunion St. Georgen/Y.) und Ferdinand Untersmayr.