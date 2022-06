St. Johann in Engstetten Anhänger schwer beschädigt: Heuballen fingen während der Fahrt Feuer

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Der Anhänger wurde allerdings schwer beschädigt. Foto: Feuerwehr

W ährend des Kirtags musste die Feuerwehr St. Peter am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr zu einem Einsatz ausrücken. In St. Johann in Engstetten (Gemeinde St. Peter in der Au) hatte während der Fahrt das Heu auf einem Traktoranhänger Feuer zu brennen begonnen.