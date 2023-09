Wunderbares Jubiläumsfest der Hubertuskapelle

Vollbild

Die heilige Messe zum 50-Jahr-Jubiläum wurde zelebriert durch Prior Pater Laurentius Resch. Die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Urltal in der Pfarrkirche St. Michael am Bruckbach. Kranzniederlegung zu Ehren der verstorbenen Jagdkameraden. Auch eine Abordnung der Musikkapelle St. Peter in der Au sorgte für die musikalische Umrahmung der Feiermesse. Beim gemütlichen Frühschoppen beim Feuerwehrhaus. Beim gemütlichen Frühschoppen beim Feuerwehrhaus. Beim gemütlichen Frühschoppen beim Feuerwehrhaus. Es herrschte gemütliche Stimmung beim Frühschoppen. Die renovierte wunderschöne Hubertuskapelle am Rastberg. Wunderschöner Ausblick vom Rastberg neben der Hubertuskapelle. Blick auf die Ortschaft St. Michael am Bruckbach. Altar der Hubertuskapelle am Rastberg. Die renovierte wunderschöne Hubertuskapelle am Rastberg. Pfarrkirche St. Michael am Bruckbach Beim gemütlichen Frühschoppen neben dem Feuerwehrhaus. Rehragout mit Rotkraut und Semmelknödel gab es beim Frühschoppen. Der Leiter des Hegerings Urltal Andreas Schatzeder begrüßte die gesamte Jägerschaft sowie deren Jagdleiter und besonders die der Nachbarhegeringe mit einem Weidmannsgruß! Bezirksjägermeister Johannes Wagner berichtete, dass im Laufe der Jahre insgesamt 26 Kapellen im Bezirk Amstetten entstanden sind. Die Pfarrkirche in St. Michael am Bruckbach füllte sich bis auf den letzten Platz. Die heilige Messe zum 50-Jahr-Jubiläum wurde zelebriert durch Prior Pater Laurentius Resch. Am Rastberg.

