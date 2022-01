Acht Feuerwehren bekämpften Gebäudebrand - Bewohner gerettet

Zu einem Brand in St. Peter/Au (Bezirk Amstetten) wurden in der Nacht auf Sonntag um 3.18 Uhr acht Feuerwehren alarmiert. Ein Nebengebäude stand beim Eintreffen der Feuerwehren bereits in Brand, die Flammen griffen auch auf das Hauptgebäude und das Dach über.

Lesezeit: 1 Min Wolfgang Zarl