Ausstellung in blaugelber Galerie: Freude am Menschlichen

Menschliches gibt es seit Sonntag in der blaugelben Galerie zu sehen. Aus dem Bestand dreier Eu-art-network-Symposien und von außerhalb wurden Kunstwerke zum Thema „Identitäten“ zusammengetragen und es wurde viel Feldarbeit davor geleistet. „Ich bin, was ich bin“, „ich…Wir…&…die anderen“ und „Wer ist wer? waren die Themenkreise, die es zu bearbeiten galt. Das Interesse am Menschlichen war in der Kunst immer groß. Untersucht werden die unterschiedlichen Vorstellungen und Wahrnehmungen von Menschlichkeit. Damit berührt die Ausstellung ein Thema, das höchste Aktualität besitzt.

Die Werke in der Ausstellung greifen in unterschiedlicher Weise das Thema der Figuration auf und zeigen, wie vielfältig sich Künstlerinnen und Künstler inhaltlich und stilistisch damit auseinandersetzen. Wie ein roter Faden zieht sich das Thema „Mensch“ durch die Ausstellung. Dabei führt die Zusammen- und Gegenüberstellung der Gemälde zu außergewöhnlichen Dialogen und überraschenden Berührungspunkten. Zu sehen sind rund vierzig Arbeiten, Werke österreichischer Kunstschaffender wie Franz Schwarzinger, Markus Huber, Klaus Kerstinger, Barbara Lindmayr und Manfred Brandstätter sowie überregionale Positionen aus Deutschland, Italien, Ungarn und Tschechien. Ein spannender Querschnitt aus verschiedenen Blickwinkeln.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.