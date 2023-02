Ausstellung von Hubert Schmalix: Sinnbildliche Bildwelten

Innerhalb der figurativen Malerei gibt es viele Herangehensweisen: die sinnbildliche, die expressionistische, die realistische und die symbolistische. Hubert Schmalix, ein Mitbegründer der „wilden“ Malerei, vereinigt sie alle in seiner aktuellen Bilderwelt. In einer poetischen und erzählerischen Malerei beschäftigt er sich intensiv mit der Darstellung der inneren wie der äußeren Welt.

So konzentriert er sich in seinem knapp drei Meter langen Fries auf Liebe, Leben und Tod. Er denkt intensiv über Emotionen nach und versucht, die Stationen des Lebens auf alle Arten von Sinnbildern zu verdichten, sowohl positive als auch negative. Wenn auch für den Betrachtenden nicht sofort all die diversen Sinnbilder zu deuten sind, so benennt Schmalix sehr konkret. So steht die Sonne für Klarheit und Wachheit, die Rose für Lebensfreude und Glück, für das Blühen und Vergehen, der Kronleuchter für Licht und das Teppichmuster, das sich über das ganze Bild zieht, für die geheimen Muster unseres Lebens. Die dominierende Vase für die Zerbrechlichkeit. Die hintergründigen Bilder von Hubert Schmalix sind zudem voller Energie und üppiger Farbigkeit.

