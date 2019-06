Benefizkonzert mit Kabarett-Größen .

Wenn Menschen in Notlagen sind, sind die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes sofort zur Stelle. Wenn das Rote Kreuz selbst mal Hilfe benötigt, dann kann es ebenfalls auf viele Unterstützer zählen. So am Freitag beim großen Benefizkonzert zugunsten des Roten Kreuzes, das im Festzelt am Areal der neuen Bezirksleitstelle stattfand.