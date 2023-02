Erfolgreicher Auftakt von „Literatur im Schloss“

Über einen sehr gut besuchten Auftakt ins Literaturjahr 2023 durfte sich Organisator Herbert Pauli am Mittwoch, 25. Jänner, freuen. Der aus dem Ybbstal stammende Autor Manfred Bruckner stellte am Mittwoch der Vorwoche im Schloss seinen Roman „In mir das Dorf“ vor. Eigentlich war auch Live-Musik geplant, die jedoch aufgrund einer Erkrankung des Musikers ausfallen musste. Auf musikalische Einlagen musste das Publikum aber dennoch nicht verzichten – Musiker Matthias Ihrybauer hatte einige Gstanzln und Volkslieder vom Krankenbett aus aufgenommen, die der Autor mit medialer Unterstützung einspielte.

Bruckner entführt in seinem Roman in die Zeit seiner Kindheit und Jugend, die er auf einem Bauernhof im Ybbstal verbrachte. Gespickt mit vielen Anekdoten erzählt „da Bua“, genannt „Ongabaun Fredl“, von seinen Erlebnissen und Abenteuern und dem rauen Umgangston dieser Zeit. Trotz teils tragischer Wendungen kam der Humor nicht zu kurz. Die herrlichen musikalischen und Dialekt-Einlagen ließen das Publikum noch mehr in die Erzählungen eintauchen und machten das Gehörte spürbar und authentisch. Ein äußerst gelungener Auftakt!

Zur nächsten Lesung der Literaturreihe im Schloss wird am Mittwoch, 15. Februar, um 19.30 Uhr geladen. Dann dürfen im Rahmen der Podium-Mostviertellesung die Schriftstellerinnen Patricia Brooks und Regina Hilber begrüßt werden.

