St. Peter: Dringender Aufruf zum Wassersparen .

Ausgerechnet am Wochenende ist die Pumpe des Burgholzbrunnens ausgefallen, der wichtigsten Quelle, die das Leitungsnetz der Gemeinde St. Peter in der Au mit Wasser versorgt. Gemeinde und Feuerwehr rufen daher die Bürger dazu auf, so wenig Wasser wie möglich zu verbrauchen. Keinesfalls dürfen Swimmingpools befüllt werden.