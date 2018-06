Am Wochenende war es wieder soweit, wobei anlässlich des Jubiläums „40 Jahre St. Peterer Kirtag“ mit einem großen Festprogramm aufgewartet wurde.

Ein flammender Startschuss wurde am Freitag mit dem traditionellen Peterlfeuer gesetzt, der in einem Feuerwerk gipfelte.

40 Cabrios und Oldtimer fuhren am Samstagnachmittag am Marktplatz auf. Der Cabrioclub Wolfsbach hatte diese Ausfahrt den Veranstaltern zum Geschenk gemacht und begeisterte mit seinen wunderschönen Fahrzeugen.

Anschließend hatten die Meilenläufer ihren großen Auftritt (Bericht Seite 78). Ein Rekordstarterfeld stellte sich der läuferischen Herausforderung – unter anderem konnte Organisator Franz Brenn ein ganzes Brautpolter-Team auf der anspruchsvollen Strecke begrüßen.

Kirtagsstandln und Informationsstände der Gewerbetreibenden dominierten am Sonntag das Geschehen. Während rund um das Schloss eine E-Mobilitätszone eingerichtet war, konnten die Besucher bei der Freiwilligen Feuerwehr Action pur erleben. Kulinarische Genüsse wurden bei den Vereinsstandln geboten. Am späten Nachmittag stand als krönender Abschluss die große Tombolaverlosung am Programm, bei dem ein Renault Clio den Besitzer wechselte.