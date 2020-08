An fünf Abenden verwandelt „Kino am Schloss“ den geschichtsträchtigen Schlosshof mit seinem überdimensionalen Schirm in einen stilvollen Freiluft-Kinosaal. Die sommerlichen Kino-Festspiele starteten gestern Mittwoch, 12. August, mit der österreichischen Komödie „Kaviar“.

Es war ein vergnüglicher Abend für die ganze Familie. Heute Donnerstag 13. August wird mit dem Disney-Hit „Aladdin“ mit Will Smith ein Film der Märchenwelt aus 1001 Nacht gezeigt. Ebenfalls am Spielplan stehen die mit Beatles-Hits gespickte Musikkomödie „Yesterday“ am Freitag, 14. August, der deutsche Kassenschlager „Nightlife“ mit Hauptdarsteller Elyas M´Barek a Samstag, 15. August sowie am Sonntag, 16. August die Romanze „Traumfabrik“.

Dem Besucher wird nicht nur hochkarätiger Filmgenuss in echter Kinomanier geboten, sondern auch ein tolles Rundum-Programm. Musik, Kulinarik oder der eine oder andere wohlschmeckende Durstlöscher machen den Kinoabend zur stimmungsvollen Sommernacht für Paare, Freunde oder die ganze Familie.

Filmstart ist jeweils um 21 Uhr, der Freiluft-Kinosaal ist täglich bereits ab 19 Uhr geöffnet, da bleibt genügend Zeit zum Genießen der köstlichen Schmankerl des Jagawirt-Teams und des abwechslungsreichen musikalischen Vorprogramms.