St. Peter in der Au Oberösterreicher kam bei Motorradunfall ums Leben

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Foto: Symbolbild

E in Motorradunfall in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) hat am Donnerstagnachmittag für einen 48-jährigen Oberösterreicher tödlich geendet.