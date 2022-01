Breitband-Internet: Ringen um die Anschlussquote

Vollbild

Die Chancen stehen gut, dass St. Peter/Au im Rahmen des nöGIG Breitband-Ausbaus an das Glasfasernetz angeschlossen wird. Die Frist endet am 31. Jänner. Bis zur letzten Minute arbeiten Bürgermeister Johannes Heuras, Amtsleiter Josef Maderthaner und Infrastruktur-Gemeinderat Ortsvorsteher Johannes Tanzer gemeinsam mit den Glasfaserbotschaftern daran, möglichst viele Bürger im geplanten Ausbaugebiet von einem Anschluss an das Glasfasernetz zu überzeugen. Foto: Gemeinde/Hummer Seitenstettens Bürgermeister Johann Spreitzer hofft, noch 100 Haushalte für einen Anschluss gewinnen zu können. „Es kommt auf jeden Einzelnen an, um Seitenstetten fit für die digitale Zukunft zu machen.“

