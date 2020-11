Der Anhänger war vom Lenker des Schwerfahrzeuges rechtzeitig in einer Pannenbucht geparkt und abgekoppelt worden, berichtete Philipp Gutlederer vom Bezirkskommando Amstetten. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und zogen sich über Stunden.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 19.00 Uhr. Der betroffene Sattelzug war in Richtung Wien unterwegs gewesen. Bei der Bekämpfung des Brandes wurden von den Feuerwehren St. Valentin, Haag und Enns mehrere Tanklöschfahrzeuge eingesetzt. "Es waren riesengroße Flammen", beschrieb Gutlederer das Geschehen. Mittels Spezialschaum war das Feuer schließlich abgestickt worden, im Anschluss wurden die am Auflieger geladenen Reifen per Kran auseinandergeschlichtet.