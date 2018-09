Tag der offenen Tür in Amstetten .

Am Stadtamt, im Stadtwerkehaus, beim neuen Kraftwerk Ramsbachwehr, im Jugendzentrum, in der Zentralkläranlage, in der Forstheide: Die Stadt bot ihrer Bevölkerung beim Tag der offenen Tür vielerlei Informationen und ließ sie hinter die Kulissen der Verwaltung blicken. Zahlreiche Bürger nutzten diese Gelegenheit. Die NÖN war natürlich mit dabei.