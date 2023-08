Amstettner SPÖ: „Quartier A ist Jahrhundertchance“

Die SPÖ Amstetten zeigt weiter ihre Unterstützung für das Stadtentwicklungsprojekt Quartier A, das nach ihrer Ansicht zu den bedeutendsten Vorhaben im Bereich der Stadtentwicklung in ganz Österreich zählt. Dieses ambitionierte Projekt wird die Stadt Amstetten über Jahrzehnte hinweg prägen. Aus diesem Grund bringt sich die SPÖ aktiv und konstruktiv für die Realisierung dieses wegweisenden Vorhabens ein.

Vizebürgermeister Gerhard Riegler betont die historische Tragweite des Projekts: „Das Quartier A ist zweifellos eine Jahrhundertchance für Amstetten. Wir haben die Gelegenheit, einen völlig neuen Stadtteil nach unseren Vorstellungen zu entwickeln. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir diese Chance nutzen und das Projekt mit Nachhaltigkeit, Mut und Entschlossenheit vorantreiben. Hier sollte die Stadtpolitik rasch in die Gänge kommen und zeitnah die nächsten Schritte setzen. Es ist an der Zeit, vom Reden ins Tun zu kommen."

Wohnen, Geschäfte, Gastronomie, Bildung

Stadträtin Elisabeth Asanger hebt die vielfältigen Vorteile hervor, die das Quartier A für die Bewohnerinnen und Bewohner Amstettens bringen wird: „Uns ist wichtig, dass viele Menschen von diesem Projekt profitieren können. Neben erschwinglichen und hochwertigen Wohnungen sollen auch Plätze für lokale Geschäfte, Gastronomie und Bildungsangebote geschaffen werden. Das Quartier A soll zu einem Ort werden, der lebendig ist, an dem sich die Menschen gerne aufhalten und an dem gesellschaftliches Leben genauso Platz findet, wie Wohnen, Bildung, Arbeit und Freizeit."

Die SPÖ Amstetten setzt sich dafür ein, dass die nächsten Schritte zur Umsetzung des Projekts rasch und zielgerichtet unternommen werden. Die Einbindung aller Bürgerinnen und Bürger sowie der politischen Parteien in diesen Prozess sei von großer Bedeutung. „Transparenz, Beteiligung und Dialog sind für uns Grundpfeiler einer erfolgreichen Stadtentwicklung. Wir möchten sicherstellen, dass die Stimmen der Menschen in Amstetten gehört werden und ihre Ideen in die Gestaltung des Quartiers einfließen können", erklären Vizebürgermeister Gerhard Riegler und Stadträtin Elisabeth Asanger.

„Wenn die Amstettnerinnen und Amstettner, alle Gewerbetreibenden und Stakeholder intensiv eingebunden und auf die Reise mitgenommen werden, dann sind wir davon überzeugt, dass wir im Quartier A gemeinsam Meilensteine setzen können. Die Chance dazu ist da. Sie muss nur ergriffen werden“, sagen Riegler und Asanger abschließend.