Neue Fremdenführerin: „Amstetten hat einiges zu bieten“

Führungen mit Austrian Tourismusguide Susanna Essletzbichler

Die staatlich geprüfte Fremdenführerin Susanna Essletzbichler bietet ein neues attraktives Angebot sowohl für Amstettner als auch für Touristen. Gemeinsam mit der AVB Kultur und Freizeit GmbH hat sie eine Tour durch die Amstettner Innenstadt zusammengestellt, die sowohl von Privatpersonen als auch von Schulklassen oder Firmen gebucht werden kann. Die aus St. Valentin stammende Fremdenführerin hat zusätzlich zu Amstetten einen familiären Bezug, denn ihre Großeltern und ihre Mutter stammen aus Amstetten. Sie hat sich in den letzten Jahren viel mit der Kultur und der Historie von Amstetten befasst. „Hinsichtlich der Landesausstellung im Jahr 2026 wird sich das geschichtliche Interesse an der Stadt deutlich erhöhen. Da können wir mit Susanna Essletzbichler als zertifizierte Fremdenführerin punkten und viel Hintergrundwissen an Interessierte weitergeben“, sagt Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer.

Die Einblicke in die Geschichte der Stadt Amstetten sind eine Bereicherung für Ortsansässige und Touristen. Georg Trimmel, Leiter des Stadtmarketings

Stadtarchivar Thomas Buchner und Kultur- und Tourismus-Stadtrat Stefan Jandl haben ihr Wissen für die Planung der Stadtführung zu Verfügung gestellt. „Auch für den Tourismus ist Amstetten eine wichtige Stadt. Durch diese Führung werden die Kultur und der Tourismus gefördert und das Wissen über unsere Stadt weitergeben. Frau Essletzbichler hat viel spannendes Informationsmaterial, denn in Amstetten gibt es viel zu entdecken und zu erfahren“, betont Jandl. Die Tour verläuft vom Hauptplatz in die Wienerstraße, bis zum Bahnhof, über die Preinbacherstraße und zum Denkmalpark. Überall gibt es interessante Details - von denkmalgeschützten Häusern und Fassaden oder bedeutenden ortsansässigen Persönlichkeiten bis hin zur Geschichte des Stadtwappentiers, des Passauer Wolfs. Aber auch über Vergangenes von der Römerzeit über das Mittelalter bis hin zum Zweiten Weltkrieg wird die Fremdenführerin berichten. Die Stadtführung wird auf die Zielgruppen konzipiert und je nach Teilnehmerinnen und Teilnehmern - ob Touristen und Touristinnen, Volksschulklassen oder Pensionistinnen und Pensionisten - unterschiedlich aufgebaut. „Amstetten ist so eine spannende Stadt und ich freue mich, das Interesse bei den Teilnehmern zu wecken“, sagt Essletzbichler.

Die Führungen:

Start: Hauptplatz Amstetten, beim Passauer Wolf

Die nächsten Termine: 19. März | 16. April | 21. Mai | 18. Juni

Treffpunkt jeweils 10:00 Uhr

Dauer: 1,5 bis 2 Stunden

Kosten: € 7,- | € 5,- (Senioren, Schüler, Studierende bis 26 Jahre) | Kostenlos für Kinder und Jugendliche bis 16 - Individuelle Terminvereinbarung für Gruppen unter marketing@avb.am - Tickets erhältlich im Kultur- und Tourismusbüro im Rathaushof und unter https://tickets.avb.am/.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.