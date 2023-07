Urban Art Festival Straßen- und Wandmalerei bringt in Amstetten Besucher zum Staunen

Straßenkünstler werden wieder mit ihren spektakulären 3-D-Bildern die Passanten zum Staunen bringen. Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner

D ie Kunstinitiative Amstetten (KIAM) und die AVB Kultur & Freizeit GmbH laden am Samstag, 15. Juli und Sonntag,16.Juli jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Amstettner Innenstadt zur dritten Auflage des Urban Art Festivals ein. Es bietet den Besuchern zwei Tage lang eine Fülle von kreativen Kunstwerken, darunter live Straßenmalerei, 3D-Straßenmalerei, Graffiti und Wandmalerei. Fast 40 talentierte Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland sowie engagierte Hobbykünstlerinnen und -künstler präsentieren ihre Werke und schaffen eine einzigartige Atmosphäre.