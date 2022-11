Endlich wieder Weihnachtsmarkt in Amstetten

Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause freuen sich die Klientinnen und Klienten der StadtOASE, einer Einrichtung der ARGE Sozialdienst Mostviertel, schon auf den heurigen Weihnachtsmarkt.

„Es haben sich auch schon viele Leute bei uns gemeldet, die unseren Markt vermisst haben. Das Wiedersehen wird daher umso schön werden", sagt Birgit Mühlböck, diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegerin.

Sie hat gemeinsam mit ihren vierzehn Kolleginnen und Kollegen des Betreuungsteams sowie den 29 Klienten seit Monaten an einzigartigen Produkten gebastelt und gewerkt. Dabei entstanden stilvolle Dekoartikel, handgefertigte Holzarbeiten und Accessoires wie Kerzen, Gartenstecker, Holzgeldkassetten, Christbaumschmuck oder Adventkränze.

„Uns geht es um Wertschätzung, Anerkennung und darum, etwas selbst geschaffen zu haben, mit dem man anderen eine Freude bereiten kann“, bringt es Birgit Mühlböck auf den Punkt. „In unserer Einrichtung geht es um gelebte Inklusion und soziale Kontakte. Nur wenn man bereit ist aufeinander zuzugehen, kann man verstehen und die Scheu vor dem Anders-Sein ablegen“, ist sie überzeugt. „Daher freuen wir uns alle schon auf die Begegnungen mit den Besucherinnen und Besuchern des Weihnachtsmarktes.

Der Weihnachtsmarkt findet am am Freitag, 25. November von 8 bis 16 Uhr in der Preinsbacherstraße 39 statt.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.