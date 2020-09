Spatenstich für die "wirkstatt" in Hausmening! .

Mit dem Spatenstich am Freitagnachmittag wurde der Startschuss für den Umbau und die Generalsanierung des Stadtsaales in Hausmening gegeben. Im Zuge eines Bürgerbeteiligungsprozesses war schon im Vorfeld ein Name für das neue Haus erarbeitet worden: „wirkstatt“. Für Bürgermeister Christian Haberhauer "spiegelt er die Vielfalt wieder, für die der neue Treffpunkt stehen soll. Denn hier sollen die Vereine werken und wirken und Menschen aus allen drei Ortsteilen zusammenkommen."