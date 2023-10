„Nur gemeinsame Vision führt bei Energiewende zum Erfolg“

Das Climate Lab ist eine Plattform mit dem Ziel, innovative und branchenübergreifende Maßnahmen zu setzen, um die Klimaneutralitätsziele so schnell wie möglich zu erreichen. Initiiert wird das Climate Lab durch den Klima- und Energiefonds und das Klimaschutzministerium (BMK), gemeinsam mit der Wien Energie, EIT Climate-KIC und Impact Hub. „Wir sind fest davon überzeugt, dass nur eine koordinierte und gemeinschaftliche Anstrengung sowie eine gemeinsame Vision die Energiewende zum Erfolg führen werden“, erkärte Hürner. Die Umsetzung der Energiewende erfordere engagierte Gemeinsamkeit, Agilität und einen starken Umsetzungswillen. „Die Energiewende ist eine Sache der Überzeugung. Dabei sollten wir alle bei uns selbst anfangen.“

Alle Branchen, Länder, Städte und letztlich alle Bürger und Bürgerinnen müssten gemeinsam an einem Strang ziehen. „Und ja“, sagt der Stadtwerkegschäftsführer, „es wird Geld kosten. Die Transformation zur nachhaltigen Energiezukunft erfordert Investitionen und wird sich in der Landschaft zeigen, sei es durch Windräder, Solaranlagen oder Kraftwerke.“ Es sei auch essenziell zu erkennen, dass die Energiewende keine nationalen Grenzen kenne. Selbst kleine Gemeinden hätten die Potenz, die globale Energiewende voranzutreiben. Man müsse sich bewusst machen, was alles selbst von kleinstem individuellen Verhalten abhänge und welche Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung es gäbe – als einzelne Bürger, Unternehmen oder auf kommunaler Ebene.

Stadtwerke Amstetten als Vorbild

Die Amstettner Stadtewerke geehen mit positivem Beispiel voran. Sie haben ihre typische starre Organisation, die gesamte Abwicklung und Administration für das Energieversorgungssystem in den Bereichen Wasser, Strom und Fernwärme umstrukturiert, um schneller und flexibler auf das sich rasant entwickelnde Umfeld zu reagieren. Innerhalb von nur vier Jahren hat Hürner es geschafft, das Unternehmen komplett neu aufzustellen und eine klare Vision zu entwickeln. „Seither wird gemeinsam eine Mission verfolgt: ein CO₂- neutrales Amstetten“, erzählte er stolz und beendete seinen Vortrag mit einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft: „Wir müssen die Energiewende als gemeinsame Chance sehen. Wir sind angespornt von der Überzeugung, dass die Energiewende in Österreich nicht nur gelingen kann, sondern gelingen wird.“