Es sind hauptsächlich private Feiern, die die Zahl der Coronainfektionen derzeit im Bezirk in die Höhe treiben. "Die Leute lassen dabei offensichtlich die nöigen Vorsichtsmaßnahmen außer acht", sagt die Bezirkshauptfrau. Sie geht davon aus, dass sich die Zahl der Infektionen übers Wochenende noch erhöhen wird.

Allein aus Amstetten wurden am Freitag acht Fälle gemeldet, aus Haidershofen 4. In Zeillern gab es eine neue Infektion, ebenso in Neuhofen an der Ybbs. Auch in Haag gibt es nun nach einigen Wochen wieder einen Coronafall.

Beim Pflege- und Betreuungszentrum in in St. Peter/Au scheint die Lage unter Kontrolle. Dort konnte dank aktiver Mithilfe des Heimes der Cluster gut eingegrenzt werden.

Infektionen in den Gemeinden des Bezirks soweit bekannt (wobei etliche der betroffenen Personen schon wieder gesund sein dürften). Stand: Freitag, 16.10, 21 Uhr:

Amstetten: 14

Aschbach: 2

Ardagger: 2

Behamberg: 1

Euratsfeld: 1

Ennsdorf: 3

Ferschnitz: 2

Haag: 1

Haidershofen: 10

Neuhofen: 1

St. Georgen am Ybbsfelde: 3

St. Pantaleon-Erla: 5

Seitenstetten: 3

St. Peter: 6

St. Valentin: 13

Sonntagberg: 11

Strengberg: 6

Kematen: 3

Waidhofen: 3

Wallsee: 8

Weistrach: 3

Wolfsbach: 2

Zeillern: 3