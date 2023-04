Bezirk Amstetten: Saison wird länger

Im Bezirk sind der Ybbstalradweg, die Mostbaron-Radroute und die Stiftsblick-Radroute bei Radfahrern am beliebtesten, wie der Tourismusverband Mostviertel berichtet. Die Radsaison gehe von Frühling bis Herbst, wobei sie aufgrund der wärmeren Temperaturen immer länger wird. Die Radtouristen kommen hauptsächlich aus der Region, aus dem restlichen Niederösterreich, Oberösterreich und Wien. Laut ADFC-Radreiseanalyse nutzten 2022 übrigens 38 Prozent der Radreisenden ein E-Bike. Fast alle Moststraßen-Gastgeber bieten Ladestationen an.

Für viele gastronomische Betriebe spielt der Radfahr-Tourismus mittlerweile eine entscheidende Rolle. Entlang der Radwege gibt es zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. Auf den Radwegen der Moststraße laden etwa die Mostheurigen zum Besuch. Entlang des südlichen Donauradweges stehen viele Gasthäuser und Raststationen zur Verfügung. In Freyenstein das Gasthaus Ziseritsch, in Ardagger zum Beispiel das Gasthaus Schatzkastl oder das Gasthaus Froschauer („Zur Donaubrücke“). „Die Corona-Pandemie hat den Radtourismus sicher verstärkt. Gerade die Anzahl der E-Bikes nimmt zu“, verrät Hermann Froschauer vom Gasthaus „Zur Donaubrücke“ in Ardagger.

Das sehe man in seinem Haus, wo die Nachfrage nach Steckdosen für die Fahrzeuge immer mehr zunehme. Weiters sei den Touristen die Regionalität, etwa bei den Speisen, ein großes Anliegen. „Da ist das Bewusstsein gestiegen“, führt er aus. Ein Großteil der Radtouristen sei zwischen 50 und 55 Jahre alt, freilich sind aber auch viele Familien unterwegs. Um den Besuchern auf zwei Rädern das bestmögliche Service zu bieten, stehen Fahrradgaragen zur Verfügung sowie die Möglichkeit, nass gewordene Kleidung trocknen zu lassen. Er lobt auch die gute Instandhaltung des Donauradwegs. Viele zeigten sich stets überrascht, wenn nach einem Hochwasser die Aufräum- und Reinigungsarbeiten binnen weniger Tage erledigt sind.

