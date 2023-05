Bezirk Amstetten: Alles bereit für einen heißen Sommer

Die Auseen in Blindenmarkt locken mit idyllischem Ambiente und Sportmöglichkeiten. Foto: Brückner Foto: Brückner

Mit Mai startet die Badesaison im Bezirk Amstetten - auch wenn die Temperaturen noch nicht zum Sprung ins kühle Nass einladen. Die NÖN hat sich bei den Freibadanlagen in der Region erkundigt, wann sie ihre Pforten öffnen und was sie ihren Besucherinnen und Besuchern bieten.

Die Freizeitanlage Ausee in Blindenmarkt ist aufgrund ihrer Idylle, der Sportanlage mit einem Beachvolleyballplatz, des Kinderspielplatzes und des Kinderplanschbeckens ein beliebter Ausflugsort für viele Badegäste. Vorigen Sommer konnten an heißen Tagen bis zu 2.000 Besucher an allen drei Seen verzeichnet werden. Auf die Sauberkeit des Wassers und des gesamten Areals wird sehr viel Wert gelegt. „Gemeindemitarbeiter und Gemeindemitarbeiterinnen sorgen dafür, dass die gesamten Anlagen für unsere Badegäste täglich gereinigt werden“, sagt Gemeinderätin Martina Gaind. Seit zwei Jahren wird mit der Niederösterreich-Card ein kostenfreier Eintritt pro Saison angeboten. Zahlreiche Veranstaltungen wie der Ausee-Triathlon am 15. August, das Seefest und eine Sautrogregatta werden an den Auseen organisiert.

In St. Peter in der Au wird das Familien-Erlebnisbad am 10. Mai geöffnet. „Wir verpassen der Anlage gerade den letzten Schliff. Alles wird von der Pike an durchgereinigt, ehe es in den kommenden Tagen ans Füllen der Becken geht“, sagt Bademeister Franz Brenn. Die Öffnungszeiten bleiben wie in den Vorjahren an Badetagen täglich von 10 bis 19 Uhr, an Wochenenden in den Ferien ist das Freibad von 9 bis 19 Uhr geöffnet. „Die Saison im Vorjahr war sehr gut. Wir hatten viele Badetage und wirklich guten Besuch“, hofft der Bademeister, auch heuer an diesen Erfolg anschließen zu können. Die Gemeinde St. Peter in der Au veranstaltet zum ersten Mal das Event „Bike2Bath“. Dabei sind alle Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen, am 13. Mai mit dem Fahrrad zum Freibad in der Bachviertelstraße 10 zu kommen. Wer das tut, wird mit freiem Eintritt belohnt. Zusätzlich wird in Kooperation mit NÖ.Regional ein kostenloser Fahrrad-Check angeboten. Von 10 bis 16 Uhr werden die Bikes auf ihre Verkehrstauglichkeit überprüft. Selbst wenn die Temperaturen nicht alle zum Baden einladen sollten, werden bei den Drahteseln der Luftdruck eingestellt, die Bremsen und Schaltungen justiert und die Ketten auf Verschleiß kontrolliert. In der Zwischenzeit lohnt sich der Besuch im Badbuffet, ein Sprung ins kühle Nass oder eine Testfahrt mit einem Lastenrad. „Wir möchten Badbesucherinnen und -besucher dazu motivieren, öfter mit dem Fahrrad zum Bad zu kommen und die damit verbundenen Vorteile zu erkennen. Insbesondere kurze Strecken wie zum Freibad können im Alltag oft überraschend komfortabel mit dem Rad zurückgelegt werden. Das ist nicht nur gesund, sondern schont auch die Umwelt, spart Geld und macht Freude“, sagt Gemeinderat Manfred Pferzinger.

Das Beach- und Wassersportzentrum Wallsee bietet zwar keinen abgegrenzten Badebereich, jedoch viele Möglichkeiten für Wassersportler. Neben Beachvolleyball, Wasserreifenfahren, Wasserski und Stand-up-Paddeln gibt es auch für jene, die es gerne trocken haben wollen, einen Fun Park. Sportbegeisterte können sich im Skaterplatz, an der Kletterwand, beim Tischtennis oder im Trampolin austoben. Auch die jüngste Sportart im Beach- und Wassersportzentrum, das Stand-up-Paddeln, ist zu einem richtigen Boom geworden. „Dadurch werden der Oberkörper und das Gleichgewicht trainiert. Bei uns gibt es auch einen Stand-up-Paddel-Verleih. Für Anfänger bieten wir einen Kurs, und das flache Wasser ermöglicht ein einfaches Erlernen“, sagt Georg Wimmer, 12-facher Staatsmeister im Barfußwasserski.

Im Donau Bad Wallsee-Sindelburg wurden kürzlich die Folien in den Becken erneuert, damit auch heuer ungetrübter Badespaß angeboten werden kann. Nutzen kann die 8.500 Quadratmeter große Anlage mit dem rund 200 Quadratmeter großen Schwimmbecken, wer dem Verein Donau Bad Wallsee-Sindelburg beitritt. „Alle Altersklassen besuchen das Donau Bad Wallsee-Sindelburg, und wir freuen uns jedes Jahr über die steigende Mitgliederzahl in unserem Verein. Inzwischen sind es schon 440“, sagt Obmann Vizebürgermeister Christian Marschalek. Für die Schulen bietet der Verein übrigens auch Schwimmkurse an.

In Amstetten sind die Umbauarbeiten des Freibades seit dem Vorjahr in vollem Gange und werden noch bis Herbst 2024 dauern. Um den Amstettnern und Amstettnerinnen trotzdem ein Badevergnügen zu ermöglichen, wird auch heuer ein kostenloser Shuttle-Dienst zwischen dem Naturbad Amstetten und dem Heidebad Hausmening angeboten. Das Heidebad hat am 1. Mai seine Pforten geöffnet. Mit beschattetem Kinderplanschbecken und angrenzendem Spielplatz, einer mehr als zwölf Meter langen Breitrutsche und einem Sprungturm (ein und drei Meter) ist es für Familien der geeignete Ort, um Abkühlung zu suchen. „Neu ist, dass auf vielfachen Wunsch das ganze Freibadgelände ab heuer Nichtraucherzone ist. Geraucht werden darf nur mehr im Bereich Buffet-Terasse“, berichtet AVB-Bäderverwalter Reinhard Walter. Am 1. Mai wurden übrigens 70 Gäste im Bad gezählt. Außerdem hat der Sporttauchclub Amstetten sein traditionelles „Antauchen“ im Heidebad durchgeführt. Mit 30. April endete übrigens die -10%Saisonkarten-Frühbucheraktion, die von knapp 300 Kunden genutzt wurde.

Im Freibad Aschbach wartet Bademeister Thomas Griessenberger auf schönes Wetter: „Eigentlich hätten wir am 1. Mai die Eröffnung, aber dem Wetter zu urteilen werden wir die Saison erst Mitte Mai beginnen. Am Eröffnungstag haben wir freien Eintritt für alle Gäste.“ Das Freibad wurde 2017/2018 komplett saniert. Für das Buffet gibt es ab heuer neue Pächter.

Auch in Neuhofen an der Ybbs wartet man auf heiße Maitage. Die Eröffnung des Freibades wird demnach erst zu Pfingsten rund um den 28. Mai erfolgen. Auch Neuhofen ist bei den Top-Ausflugszielen in Niederösterreich mit der NÖ-Card vertreten. Neben dem Angebot von Zehnerblöcken gibt es nachmittags ab 15 Uhr ermäßigte Kurzzeitkarten. Die Eintrittspreise haben sich zum vorigen Jahr nicht verändert.

