Kultur im Herbst: Gemeinde Winklarn präsentierte Programm

Startschuss für den Winklarner Kulturherbst ist schon am Donnerstag, 15. September, um 19.30 Uhr mit „Bewegung macht fit im Kopf“, einem Vortrag für alle Eltern von Schul- und Kindergartenkindern. „Aktuellste Studien namhafter Gehirnforscher zeigen, dass Bewegung für unser Gehirn, insbesondere für unser Gedächtnis, in jedem Lebensalter wichtig ist. In diesem Vortrag werden die Zusammenhänge von Bewegung und Lernen mit Beispielen genau erklärt“, sagt Bürgermeisterin Sabine Dorner. Bereits einfachste Bewegungsaufgaben schaffen bessere Voraussetzungen für das Denken, Lernen und Merken – also ist zum Beispiel schon der Fußweg zur Schule und zum Kindergarten förderlich. Referentin ist Diplompädagogin Edith Steffan.

Den Sommer ausklingen lässt Winklarn mit dem Spätsommernachtstanz am Freitag, 23. September, um 19.30 Uhr bei gemütlichen Sommerdrinks, guter Musik (Suit Up) und vielem mehr.

Am 14. Oktober lockt dann „Jazz & Wine“ mit Einlass 19.30 Uhr, Beginn. 20.30 Uhr. Musik: HiFour supported by Mario Malidus.

Am 22. Oktober geht das traditionelle Konzert des Musikvereines Winklarn über die Bühne. Und vom 19. bis 20.11.2022 findet der Weihnachtshandwerksmarkt in Winklarn statt. Der Ortsplatz, der Festsaal und die Volksschule werden in ein stimmungsvolles Ambiente verwandelt. Es gibt ein umfangreiches musikalisches Rahmenprogramm, da werden sich der Kindergarten, die Volksschule und die Musikschule beteiligen. Aussteller können sich schon jetzt melden: gemeinde@winklarn.gv.at, 0650 2621333.

