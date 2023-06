1.000-Euro-Spende für Kirchturm

Im Rahmen des Turmgesprächs, das am 20. Juni im Benediktussaal des Stiftes stattfand, haben am Turm beschäftigte Professionisten Auskunft über diese außergewöhnliche Baustelle in luftiger Höhe gegeben.

Kunsthandwerk auf höchster Ebene ist hierbei gefragt, das gilt einerseits für Spenglermeister Renato Zambelli und sein Team, die mit viel Know-how, Herzblut und Liebe zum Detail hochwertige Materialien (600 Quadratmeter Kupferblech) durch Meisterhand verarbeiten, andererseits auch für die Firma Pabst, die unter Anleitung des Zimmermeisters Gernot Affengruber das Gebälk erneuert, verstärkt oder wieder in die richtige Position bringt.

Historische Zutaten zur Zeitkapsel wurden beim Turmgespräch vom Stiftshistoriker Pater Benedikt Resch beigesteuert. Pfarrer Pater Laurentius Resch dankte den Besuchern und betonte, dass der neue Turm auch Symbol für Glaubenserneuerung sein sollte. Zuletzt wurde vom Seitenstettner SPÖ-Parteiobmann eine Turmspende in Höhe von Euro 1.000 übergeben.