Feierliche Profess von Frater Elias

Frater Elias, vorweg die Frage: Was bedeutet Ihnen die Feierliche Profess, die auch Ewige Profess genannt wird, ganz persönlich?

Frater Elias: Für mich bedeutet die Feierliche Profess, dass mich meine Mönchsgemeinschaft nun endgültig aufnimmt und ich endgültig dazu Ja sage, in ihr als Mönch leben zu wollen. Es ist so ein bisschen wie in einer WG, wo man zuerst prüft, ob man zueinander passt und dann feststellt: Ja, wir können uns vorstellen, gemeinsam zusammenzuleben! Der Unterschied ist nur, dass diese Zustimmung grundsätzlich für immer gilt.

Sie haben Kirchenrecht und Theologie in Wien studiert und setzen nun Ihr Studium in Rom fort, warum in Rom?

Frater Elias: Ich war zum Studium drei Jahre in Wien, um Fachtheologie zu studieren und gleichzeitig auch ein Master-Studium zum Kirchenrecht abzuschließen. Gemäß den Satzungen der Österreichischen Benediktinerkongregation studieren die Kleriker eigentlich in Salzburg oder an der Benediktinerhochschule Sant‘Anselmo in Rom. Mein Studium in Wien war eine gerechtfertigte Ausnahme, weil ich den Universitätslehrgang Kanonisches Recht für Juristen absolvieren wollte und es diesen nur in Wien gibt. Daher habe ich bisher auch Fachtheologie in Wien studiert. Die Länge des Studiums in Rom ist davon abhängig, welche in Wien abgelegten Prüfungen mir in Rom angerechnet werden, wo ein anderes Studiensystem gilt. Für zwei Jahre werde ich wohl sicher in der Ewigen Stadt sein.

Wo haben Sie in Wien gewohnt? Wie haben Sie den Kontakt nach Seitenstetten aufrechterhalten?

Frater Elias: Ich habe bei den Benediktinern im Schottenstift gewohnt. So wie andere Studenten bin ich in den Ferien „nach Hause“ gefahren.

Auch Frater Elias ist nun berechtigt, die Kukulle, das Festgewand der Benediktiner zu tragen. Foto: NÖN, Penz

Haben Sie auch schon irgendwelche pastoralen Dienste ausgeübt?

Frater Elias: Ich habe im Februar für den Österreichischen Cartellverband mit Kaplan Anselm Becker Schweigeexerzitien in Maria Schutz geleitet und eine Studentengruppe in Wien namens „Wisdom of Faith“ (Weisheit des Glaubens) mitgegründet, die sich um persönliche Weiterbildung und Glaubensvertiefung bemüht, wobei die katholische Komponente nicht fehlen soll. Außerdem begleite ich immer wieder Pilgerfahrten. Zuletzt war ich gemeinsam mit Pater Christoph Fischer und dem Generalvikar Christoph Weiss mit einer Gruppe Jugendlicher aus der Diözese St. Pölten beim Weltjugendtag in Lissabon.

Wir leben in einer schwierigen Zeit, auch die Kirche hat mit so manchem „Problem“ zu kämpfen, inwiefern berühren Sie diese Themen?

Frater Elias: Meine mittlerweile über 90-jährige Waldviertler Großmutter erzählte mir, sie hätte sich als junger Mensch nicht vorstellen können, in ein Geschäft zu gehen und sich neue Schuhe zu leisten. Auch in unserer Gesellschaft heute wird es gerade für Menschen, die wenig verdienen, wieder schwieriger. Gleichzeitig aber geht es einer großen Mehrheit immer noch ziemlich gut, massiv einschränken müssen sich nur wenige. Ich denke, die tiefgehenden und langfristigen Probleme unserer Zeit liegen im Erodieren des gesellschaftlichen Zusammenhalts – gerade ältere Menschen vereinsamen immer öfter – und im Verlust der Sinnfrage. Wir hinterfragen nicht mehr, ob wir das, was wir gerne hätten, auch tatsächlich brauchen und worin wir wirklich Erfüllung finden können. Was ist der Sinn meines Lebens? Ich verweise auf die drei Kardinal-König-Fragen: Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Stellen wir uns diese Fragen noch? Es gibt keine Gesellschaft ohne Religion. Laut G. K. Chesterton glauben Menschen, die nicht mehr an Gott glauben, nicht an nichts, sondern an alles Mögliche. Wir sollten nie vergessen, dass der Glaube an Gott tief in unserer Kultur und auch in unserem Denken verwurzelt ist und es eine Realität gibt, die über das, was wir sehen und wahrnehmen können, hinausgeht. Würden wir alles nur mit naturwissenschaftlichen Methoden betrachten, dann würde es auch keinen Sinn machen, jemandem zum Geburtstag Blumen zu schenken. Blumen sind schön. Aber was ist Schönheit? Das kann die Naturwissenschaft nicht beantworten. Sie kann sagen, es gibt Pflanzenzellen, die durch bestimmte Stoffe bunt gefärbt sind, aber die Beurteilung, was schön ist oder was den Sinn des Lebens ausmacht, bleibt ihr entzogen. In Österreich haben wir eine katholische Tradition und die gilt es wieder zu entdecken. Eine Tradition, die Generationen von Menschen in ihrem Leben getragen hat und immer noch trägt. Die sollte man nicht leichtfertig aufgeben oder beiseitelassen. Anders gesagt: Ob du an Gott glaubst oder nicht, ändert nichts an seiner Existenz, aber vielleicht an deiner.

Welche große Aufgabe fällt nun gerade in schwierigen Zeiten der Kirche und der Seelsorge zu?

Frater Elias: Die Kirche soll ein Fenster zu Gott offenhalten. Ich kann Christus in den Sakramenten begegnen, besonders in der Eucharistie ist Gott gegenwärtig und uns nahe, vor allem in schwieriger Zeit. Beten ist meist dann sehr intensiv, wenn es einem gerade nicht gut geht. Ich erinnere mich etwa an die Ankündigung des ersten Lockdowns. Wir hatten am Abend eucharistische Anbetung, sie hatte eine überwältigende Intensität. Oft werde ich auch auf der Straße von Menschen angesprochen, für jemanden zu beten, über den ich eigentlich nichts weiß, der aber Hilfe braucht. Nicht unbedingt Geld, sondern das Gebet, zum Beispiel für die Tochter, die sich gerade einer Chemotherapie unterzieht. In solchen Anliegen bete ich gerne. Und das kann jeder auch selbst tun, sofern er es gelernt hat.

In der Seelsorge kommt es oft auch auf die Gabe der Gegenwart an. Was tun, wenn man mich anruft, weil jemand Selbstmord begangen hat? In so einem Fall fehlen mitunter die Worte, aber es hilft, einfach da, gegenwärtig und nahe zu sein und beizustehen. Das ist auch die Aufgabe der Seelsorge: mit Gott verbunden sein und das letzte Ziel nicht aus den Augen zu verlieren! Das letzte Ziel ist die Gemeinschaft mit Gott. Es geht um die Sorge um die Seele, mit der wir die Verbindung zu Gott halten können.

Wo sehen Sie die Kirche und sich selbst in 10 Jahren? Welchen großen Aufgaben muss sich auch das Stift stellen?

Frater Elias: In 10 Jahren werden wir wohl eine missionarischere Kirche sein müssen, als wir es heute sind. Mission heißt, das große Gottesgeheimnis denen zu verraten, denen es noch nichts bedeutet. Ein weiteres Thema ist sicher auch die Berufungspastoral. Während in den USA jede Diözese bereits eigene „Berufungscoaches“ hat, die jungen Menschen helfen sollen, den Plan zu suchen, den Gott mit ihnen hat, verlassen wir uns in Österreich und Europa noch immer sehr darauf, dass jeder schon irgendwie seinen Weg findet. Von seinem Glauben zu erzählen heißt, dass ein Bettler einem anderen mitteilt, wo es Brot gibt. Glauben ist nichts, was immer nur trocken und anstrengend ist. Glauben heißt, ein Leben in Fülle zu wollen, eines, das nicht fad und stets gleich ist, das auch nicht immer leerer wird, je mehr man besitzt.

Auch das Stift Seitenstetten als geistliches Zentrum und seine Pfarren und Wallfahrtsorte sind gefordert. Die Basilika Sonntagberg wird oft als das Herz des Mostviertels bezeichnet. Die Frage wird sein: Schafft es dieses Herz, das Mostviertel mit dem Lebenssaft des Glaubens zu versorgen? Wie kann die Schönheit unserer Gegend dazu beitragen, dass wir nicht vergessen, dass es uns nicht aus uns selbst heraus gibt? Wir verdanken uns immer einem anderen: unseren Eltern und letztendlich Gott, in dessen Gedächtnis wir eingeschrieben sind! Der selige Carlo Acutis sagt: „Die meisten Menschen werden als Originale geboren und sterben als Kopien!“ Ich bin von Gott gewollt, ganz als ich selbst. Es wird auch in 10 Jahren noch unsere Aufgabe sein, die gute Nachricht des Evangeliums zu vermitteln: Gott hat den Tod besiegt, er liebt mich als einen von 8 Milliarden Menschen mehr, als ich mir je vorstellen kann. Jan-Heiner Tück, ein von mir sehr geschätzter Theologe, sagt: „Wer vor Gott kniet, kann den Götzen dieser Welt im Angesicht widerstehen.“ Wir müssen das „unsterbliche Gerücht“, die Frage nach Gott, am Köcheln halten und sollten auch die Spuren Gottes in der Kunst und Literatur stärker in den Fokus nehmen.