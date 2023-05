Neupriester Pater Christoph Fischer im Interview

Pater Christoph stammt aus Molln und ist das jüngste von vier Geschwistern, darunter sein Zwillingsbruder. Nach der Hauptschule besuchte er das Oberstufenrealgymnasium in Kirchdorf/Krems und danach das Priesterseminar Linz. Nach dem Einführungsjahr, dem Propädeutikum in Horn, trat er 2014 als Mönch in das Benediktinerstift Seitenstetten ein und wurde am 17. September 2014, dem 2. Stiftertag des Stiftes, eingekleidet. Das Studium der Theologie und Religionspädagogik hat er in Salzburg absolviert.

Pater Christoph, inwiefern wurden Sie in Ihrer Entscheidung zum Priesterberuf von Ihrer Familie und der Erziehung oder auch von Ihrer Heimatpfarre beeinflusst?

Pater Christoph: Ich bin in einer nicht außerordentlich religiösen Familie aufgewachsen, der Gottesdienstbesuch am Sonntag gehörte dazu und war für mich auch prägend. Mit drei Jahren habe ich schon gesagt, dass ich Pfarrer werden möchte. In der Schulzeit hatte ich daher auch den Spitznamen „Pfarrer“. Natürlich war ich auch Ministrant, und als solcher war mir mein Heimatpfarrer Karl Gruber ein Vorbild, und auch seine Haushälterin, Schwester Rosemarie Süß, war für mich von Bedeutung. So hat sich der Wunsch, Pfarrer zu werden, gleichsam durch mein ganzes Leben, eben bis hin zur Priesterweihe gezogen.

Wann haben Sie sich für den Priesterberuf entschieden? Was war ausschlaggebend, gab es ein Schlüsselerlebnis?

Pater Christoph: Als 17-Jähriger habe ich 2011 am Weltjugendtreffen in Madrid teilgenommen, und zwar an einer kürzeren Reisevariante, die über die Diözese St. Pölten organisiert wurde. Bei dieser Gruppe war auch Pater Dominik Riegler vom Stift Seitenstetten mit dabei. Das Vorbereitungstreffen hierfür hat im Stift stattgefunden, die Nachbereitung im Jugendhaus Schacherhof. In weiterer Folge besuchte ich auch regelmäßig die monatliche Jugendvesper im Stift. Nach der Matura stellte ich mir konkret die Frage, wie es dann weitergehen soll. Zwar war für mich der Berufswunsch des Priesters klar, jedoch nicht die Form. Meine Familie hat mich hierbei nie unter Druck gesetzt, sondern stets meine Entscheidung unterstützt.

Am Tag der Priesterweihe: Jakob Geier (Diözese Feldkirch), Bischof Alois Schwarz, Pater Christoph Fischer und Pater Aaron Laun (St. Lambrecht). Foto: Stift, Stift

Warum wollten Sie nicht Weltpriester, sondern Mönch in Seitenstetten werden?

Pater Christoph: Schon beim Besuch der Jugendvesper ist mir klar geworden, dass ich beim Ankommen im Stift so viel hinter mir und draußen lassen konnte; ich empfand beinahe das Gefühl des „emotionalen Heimkommens“. Zudem suchte ich eben die tragende Gemeinschaft. Die Entscheidung fiel dann zwischen dem Stift Schlägl und Seitenstetten, zu beiden Klöstern hatte ich im Vorfeld Kontakte. Das Stift Seitenstetten aber ist seither meine Heimat geworden.

Was schätzen Sie an der Regel des hl. Benedikt so sehr? Was daraus könnte für uns alle Lebensleitlinie sein?

Pater Christoph: Ora et labora et lege! Für mich ist es der Ausgleich dieser drei Aktivitäten, zwischen dem Gebet, dem Erledigen der zugewiesenen Aufgaben und der „geistlichen Nahrung“, die das Lesen bietet, was aber auch Muße bedeuten kann. Das alles kann in gleicher Weise für jeden Menschen bedeutsam sein. Es geht immer um das rechte Maß aller Dinge.

Was sind Ihre seelsorglichen Betätigungsfelder derzeit?

Pater Christoph: Ich bin derzeit noch als Pastoralpraktikant in der Pfarre Aschbach tätig, werde wohl in absehbarer Zeit Kaplan werden. Zudem fungiere ich im Jugendhaus Schacherhof als „geistlicher Begleiter“ zur Unterstützung von Pater Florian Ehebruster. In der Mittelschule in Aschbach unterrichte ich zudem zwei Klassen in Religion. Auch mit der Gestaltung der Jugendvesper bin ich seit September 2022 betraut.

Wie soll Jugendarbeit heute sein, wie holt man oder hält man die Jugendlichen ins/im „Boot“ der Kirche?

Pater Christoph: In gleicher Weise wie auch die Erwachsenen: Man muss aktiv auf sie zugehen. Der Vergleich mit den Schafen stimmt: „Wenn die Schafherde nicht zum Hirten kommt, muss der Hirt zu den Schafen gehen!“ Das will ich tun! In jedem Fall muss man Anteil nehmen an der Lebenswelt und auch der Lebensrealität der Jugend.

Was ist für Sie seelsorglich in einer Pfarre wie Aschbach von großer Bedeutung? Wie gehen Sie auf die Menschen zu?

Pater Christoph: Präsenz erscheint mir wichtig: Ich bin als Priester ein sichtbares Zeichen für Gottes Nähe. Im Gespräch merkt man rasch, dass die Menschen nicht „unreligiös“ geworden sind, sondern dass vielerorts die Kirche ihren Stellenwert im Leben des Einzelnen eingebüßt hat. Papst Franziskus nannte es „den Stallgeruch der Schafe“ annehmen! Wertschätzung für die vielen Tätigkeiten der Gemeinde zeigt sich auch darin, dass man hingeht zu einem Frühlingskonzert des Musikvereins oder dem Silvester-Marktfest. Ich singe auch im Chor Aschbach mit; Singen im Chor ist gemeinschaftsbildend, heißt es doch: Wer singt, betet doppelt! Aber auch Volkslieder in Mundart gehören dazu, man ist ja schließlich ein Mensch unter Menschen.

Was müsste sich ändern, damit die Kirche wieder einen neuen Stellenwert in der Gesellschaft bekommt? Welche Themen müsste sie aufgreifen, um nah am Leben der Mitmenschen zu sein?

Pater Christoph: Kirche muss authentisch sein und werden. Viel zu lange wurde die eigentliche Botschaft hintangestellt oder verdeckt. Kirche muss sich der Lebensrealität der Menschen stellen! Insofern ist die Seelsorge so bedeutsam.

Ich begreife mich auch als Christophorus – also als Christusträger. Diesen Namen habe ich bei der Einkleidung erhalten und er birgt auch den Auftrag, die Botschaft an den Mitmenschen zu bringen, und zwar eine unverfälschte Frohbotschaft! Gott und den Nächsten dienen war schon mein Leitspruch in Kindertagen.

Was ist Ihr größter Wunsch für Ihre persönliche Zukunft, die Zukunft Ihrer Gemeinschaft und auch die Kirche im Gesamten gesehen?

Pater Christoph: Ich wünsche mir für unser Kloster, dass möglichst viele den geistlichen Weg finden können und das Stift in den 14 zu ihm gehörigen Pfarreien die Seelsorge zu leisten imstande bleibt. Das Kloster darf nicht „ausbluten“ zum einen und zum andern soll die Seelsorge gesichert sein! Als biologisch Jüngster unserer Gemeinschaft möchte ich hierzu das mir Mögliche beitragen.

Was wollen Sie noch ganz Persönliches sagen?

Pater Christoph: Ich vermisse hier in Seitenstetten ein wenig die Berge. Das Wandern hat mir stets Freude bereitet und beim Studium in Salzburg war ich auch gerne im Lungau unterwegs im Gebirge. Ich werde nach der Primiz in meiner Heimatpfarre Molln auch am 7. Mai um 9 Uhr in Aschbach und am 13. Mai bei den Fatimafeiern in Krenstetten den Primizsegen erteilen und freue mich über das Kommen und Mitfeiern jedes Einzelnen!

