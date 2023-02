Petrus Pilsinger: „Dieses Amt ist Würde und Bürde“

Im Jahr 2013 wurde der damalige Gymnasialdirektor Pater Petrus Pilsinger als 63. Abt des Klosters Nachfolger des krankheitsbedingt zurückgetretenen Abtes Berthold Heigl. Abt Petrus ist 25 Mönchen Klostervorsteher und trägt Verantwortung für die Seelsorge und den Erhalt der wertvollen Bausubstanzen in 14 Stiftspfarren – darunter der Sonntagberg –, für das Gymnasium, den Wirtschaftsbetrieb sowie den „Vierkanter Gottes“ in seiner Gesamtheit, auch als Kulturzentrum. Der Abt ist seit Herbst zudem Pfarrmoderator in Wolfsbach und St. Johann/E.

NÖN: Sie sprechen manchmal den Satz aus: Man geht nicht ins Kloster, um Abt zu werden. Nach 10 Jahren im Amt: Wie findet man sich in diese große Verantwortung hinein, was war Ihre allererste Entscheidung und worin sehen Sie die Hauptaufgabengebiete?

Die Politik ist leider geprägt von Respektlosigkeit, Gehässigkeit, Zynismus, Unterstellungen, Böswilligkeiten und dem gegenseitigen Absprechen jeglicher ehrlichen Bemühungen.“

Abtwahltag am 8. Februar 2013: der Wahlvorsitzende Abtpräses Christian Haidinger (Stift Altenburg) mit Abt em. Berthold Heigl und dem neugewählten Klostervorsteher Petrus Pilsinger beim Einzug in die Stiftskirche (von links). Foto: Penz

Abt Petrus: Ich habe den Weg in die Klostergemeinschaft gesucht und gewählt, weil ich verspürt habe, dass dort mein Platz ist, ich dort meinen Dienst versehen und leben möchte. Ich war in verschiedenen Funktionen tätig, ehe mir der Konvent im Februar 2013 das große Vertrauen aussprach und hohe Wertschätzung entgegenbrachte, indem man mich zum Abt wählte. Dieses Amt ist freilich Würde und Bürde gleichermaßen. Unterstützt werde ich in meinen Entscheidungen vom beratenden Organ des Seniorenrates, zudem wird monatlich zum Kapitel geladen, wo es neben geistlichen Impulsen auch diverse Entscheidungen in personellen oder wirtschaftlichen Belangen zu treffen gilt. Eine meiner ersten Unterschriften betraf die Altarraumgestaltung am Sonntagberg. Diese dort gut gelungene Lösung ist in großer Einmütigkeit getroffen worden; uns war wichtig, einen dem Konzil entsprechenden liturgischen Raum mit Nähe zum Gottesvolk zu schaffen, wo die Feier der Liturgie gut mitvollzogen werden kann.

Worauf kommt es Ihnen alsAbt an, was waren die größtenHerausforderungen in diesen zehn Jahren?

Abt Petrus: Ich habe als meinen Wahlspruch in Anlehnung an das Lukasevangelium den Satz „Stärke deine Brüder!“ gewählt. Ich sehe es als vorrangige Aufgabe an, den Zusammenhalt der Gemeinschaft zu fördern und die Mönche in ihrer Berufung zu stärken, sei es in der Motivation zum Chorgebet und Gottesdienst oder auch im gemeinschaftlichen Zusammenleben und Zusammenarbeiten; wir sind eben kein Verein von Individualisten. Natürlich vertritt der Abt das Kloster auch nach außen, was verantwortungsvoll geschehen muss. Als große Aufgabe auch schon der vergangenen Jahre stellt sich uns die Bewältigung des Personalmangels, um auch zukünftig all unsere Dienste erfüllen zu können. Auch die Corona-Zeit war herausfordernd, doch mit all den damit verbundenen Problemen hat sie uns vor allem die Bedeutung des Chorgebetes erlebbar gemacht, das uns trotz aller Abstandsregeln mehrmals täglich zusammengeführt hat. Gerade dadurch aber wurde unser Blick im Besonderen auf das klösterliche Leben nach dem benediktinischen Ideal geschärft.

Worüber freut man sich als Abt am meisten, was bereitet hingegen Sorge und Kummer?

Abt Petrus: Ich darf mich in den letzten zehn Jahren über die Einkleidung von fünf jungen Mitbrüdern freuen, die auch geblieben sind. Die vorherrschende Verbundenheit in der Hausgemeinschaft erachte ich als überaus wertvoll. Wirtschaftliche Fragen belasten, die Zukunft der Kirche mit schwindendem Gottesbezug gibt zu denken. Dabei könnte und sollte der Glaube Hoffnungsträger und wahres Licht sein, vielfach ist er jedoch schon zur „Zierkerze“ verkommen.

Sie sind derzeit zudem Pfarrmoderator in Wolfsbach und St. Johann/E. Sind Sie gerne Seelsorger, trotz eines verständlicherweise doch sehr engen Zeitkorsetts?

Abt Petrus: Im Kloster leistet man seinen Dienst, wo man gebraucht wird. Ich war fünf Jahre Kaplan, 10 Jahre Professor am Stiftsgymnasium und danach ebenso lange Direktor der Schule. Meine Lebensplanung war eine andere, aber im Gehorsam seine Aufgaben zu bewältigen kann überaus bereichernd sein. Man entdeckt dabei in sich Fähigkeiten, die sonst wohl im Verborgenen blieben. Wichtig ist, sich darauf einzulassen und die Herausforderung als eigenen Weg anzunehmen und auch zu akzeptieren. Mein Wunsch war es freilich schon immer, Seelsorger sein zu dürfen. Aufgrund der Personalknappheit ist mir nun auch diese Aufgabe zugefallen. Gerne lasse ich mich darauf ein!

Wir leben in bewegten Zeiten, politische Verantwortungs-träger punkten mit populistischen Versprechungen, zum Beispiel das Asylthema be-treffend. Wie soll man mit Fremden umgehen – wassagen Sie als Theologe dazu?

Abt Petrus: Je mehr Destruktivität, umso erfolgreicher, scheint die Devise zu sein! Die Politik ist leider derzeit geprägt von Respektlosigkeit, Gehässigkeit, Zynismus, Unterstellungen von Böswilligkeiten und dem gegenseitigen Absprechen jeglicher ehrlichen Bemühungen. Menschen in Not aus Egoismus Hilfe zu verweigern kann nicht zum Guten führen. Gastfreundschaft spielt schon im Alten Testament eine fundamentale Rolle; die Aufnahme von Fremden gehörte auch in der griechisch-römischen Welt zu den grundlegenden ethischen Forderungen. Es gibt ein Gastrecht für den Fremden!

Die vielen Kirchenaustritte sind nicht zu übersehen, muss allgemein eine Zunahme des Egoismus oder Narzissmus in unserer Gesellschaft festgestellt werden? Welche Werte kann die Kirche dagegen-setzen?

Abt Petrus: Viele Menschen leben heute in der Angst, im Leben zu kurz zu kommen, obwohl sie den Wohlstand genießen können; trotz allem aber dominiert vielfach eine allgemeine Unzufriedenheit. Man möchte stets Maximales mit geringem Einsatz herausholen und den Lebensstandard fortwährend steigern, was aber nicht gleichbedeutend mit Lebensqualität ist. Nicht jeder Fortschritt ist ein Gewinn, hat vielmehr einen Preis! Man sollte Monetäres gegen Zufriedenheit, Erfüllung und Lebenssinn abwägen. Ein Beispiel: Das Angebot der Kleinkinderbetreuung ist gewiss für manche notwendig und vorteilhaft, doch was ist im Vergleich dazu die natürliche Zuwendung der Mutter wert? Wir Christen kommen nicht zu kurz, weil Gott uns gezeigt hat, worauf es ankommt, worin wir „investieren“ müssen!

Wenn Sie drei Wünsche für die Zukunft frei hätten – wiewürden diese lauten?

Abt Petrus: Möge der Krieg möglichst bald – am besten schon morgen – wieder dem Frieden auf unserer Erde Platz machen!

Stellen wir uns den wichtigen religiösen Sinnfragen! Gott und dem Glauben sollte mehr an Bedeutung zukommen.

Unsere Schöpfung ist eine wunderschöne, auf die es besonders gut aufzupassen gilt. Wir leben nach dem Motto: Koste es, was es wolle! Gut leben um jeden Preis – auch auf Kosten der Umwelt! Für ein Leben in Fülle aber müssen andere Maßstäbe angelegt werden.

