Laufend Gutes tun

Seit Anfang Juli lud der Pfarrgemeinderat Seitenstetten – wie schon im Vorjahr – auch heuer in den Sommermonaten an sieben Sonntagen wieder zum Turmblickkaffee in den Hofgarten des Stiftes ein. Viele Gäste aus nah und fern, aber auch Seitenstettner nutzten die Gelegenheit zum Verweilen, zum Genießen und Plaudern bei Kaffee und selbst gemachten Mehlspeisen im wunderbaren Ambiente des Hofgartens. Angeboten wurden diese von vielen Helfern aus der Pfarre gegen freiwillige Spenden. Der Reinerlös kommt – wie auch der Ertrag aus dem Verkauf von Briefmarken oder kleinen Kreuzen mit altem Turmblech oder geschmiedeten Nägeln – der Renovierung des Kirchturms zugute. Zum bislang letzten Turmblickkaffee wird am 20. August von 13.30 bis 17 Uhr geladen.

Sie alle werden für den Turm laufen; Manuela Drescher und Maria Kimmeswenger (von links) organisieren das Event. Foto: NÖN, Penz

Laufen für den Turm

Am Samstag, 9. September, wird zudem von 9 bis 12 Uhr ein Benefizlauf für den Turm veranstaltet. Gestartet wird beim Meierhof Richtung Franzosenwald, die etwa 600 Meter lange Runde führt um den Sportplatz des Gymnasiums und endet wieder beim Meierhof. Das Startgeld beträgt für jeden gelaufenen Kilometer einen Euro, natürlich kann die Strecke auch gehend zurückgelegt werden. „Alle sind zum Laufen oder Walken für den Turm eingeladen, natürlich ist auch für Verpflegung gesorgt“, teilen die beiden Organisatorinnen Maria Kimmeswenger und Manuela Drescher mit. Info und Kontakt: 0664/3829766 oder 0680/1407905.

Das Turmkreuz-Weihefest mit Festgottesdienst im Stiftshof und anschließender Kreuzsteckung wird am Sonntag, 24. September, ab 9.30 Uhr stattfinden. Spendenmöglichkeit über das Turmkonto, lautend auf: „Stift Seitenstetten Kirchturmrestaurierung Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten“ – Verwendungszweck Spende Kirchturm IBAN: AT26 2032 0321 0051 8469.