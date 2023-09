Pfarre lädt zum Weihefest für das neue Turmkreuz ein

800.000 Euro gilt es insgesamt für das Turm-Großprojekt aufzubringen, allein die Pfarre hat 270.000 Euro davon zu berappen. Durch diverse Förderungen sowie Unterstützung von Spendern, Firmen oder Organisationen kann der Fehlbetrag derzeit freilich noch nicht abgedeckt werden, obwohl auch schon viele Benefiz-Aktionen für den Turm stattgefunden haben. Nun ist das Werk jedenfalls nach einer Renovierungsphase von einem halben Jahr baulich vollendet, und es ist wahrlich schön anzusehen, erstrahlt doch der Turmhelm im vollen Glanz des neuen Kupfers.

Das Turmkreuz-Weihefest wird am Sonntag, 24. September, ab 9.30 Uhr mit Festgottesdienst im Stiftshof, Turmkreuzweihe und anschließender Kreuzsteckung sowie Pfarrfest mit Familienprogramm, Frühschoppen der Musikkapelle und Ausklang mit „Optimusi“ stattfinden. „Feiern Sie mit uns dieses schöne und seltene Fest der Freude im Schatten des ‚neuen‘ Turms, der nun nach vier Jahren wieder mit dem Kreuz bekrönt wird“, lädt Stiftsprior Laurentius Resch ein. An diesem Tag werden auch die schmucken Erinnerungskreuze aus Holz, in denen Kupferblech oder Nägel vom alten Turmblech eingelegt sind, sowie ein vom örtlichen Briefmarkenverein aufgelegter Kleinbogen mit drei Turmbriefmarken sowie eine zusätzliche personalisierte Sondermarke mit dem neuen Kreuz zu 95 Cent erhältlich sein.