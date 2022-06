Amstetten: "Lange Nacht der Kirchen" zeigte "Türen zu Gott" .

Bei der „Langen Nacht der Kirchen“ am 10l Juni präsentierten sich österreichweit über 300 Pfarren und kirchliche Institutionen. Sie zeigten unbekannte "Schätze" oder boten spirituelle Impulse. Auch in der Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu war die Stimmung sehr gut, die Nacht stand in Amstetten unter dem Motto "Türen zu Gott".