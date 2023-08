Hangrutsch droht in Öhling

Intensive Regenfälle im April, die auch zu einer Url-Überschwemmung führten, haben weitere Spuren hinterlassen. Bereits damals rutschte ein Teil des Hangs zwischen Urltal und „Litzellachner-Mühle“ ab. In der Folge kam es zu einer Straßensperre. Denn es droht ein weiterer Hangrutsch. „Das Problem ist, dass die Erdmassen eine Landesstraße gefährden. Wir haben einige Zeit nach den Regenfällen gesehen, dass es oben einen großen Einriss gibt und sich großflächig etwas löst. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es nicht nur bei der Landesstraße, sondern auch an anderen Stellen Einrisse gibt“, berichtet Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer.

Daher zog die Gemeinde den geologischen Dienst des Landes zurate und gab ein Gutachten in Auftrag. Es soll eine Sanierung folgen, diesbezüglich laufen Gespräche mit der Straßenmeisterei. „Nachdem keine Häuser gefährdet sind, gibt es dafür keine Mittel aus dem Katastrophenfonds. Die Arbeiten müssen aber erledigt werden, daher bleibt die Straße noch gesperrt. Gefährdet sind die Landesstraße und die Url“, führt Hinterholzer aus.

Es sollen die losen Erdmassen herausgebaggert sowie eine Flächendrainage eingebaut werden, damit das Wasser geordnet in die Url abfließen kann. Dafür braucht es aufgrund der Hanglage und der Böschungshöhe von 30 Metern Spezialgerät. Rutscht der Hang in die Url, wäre das gefährlich in Bezug auf Hochwasser.