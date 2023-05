Kirtag in Wolfsbach findet wieder statt

„Was das Welser Volksfest im Großen, ist im Kleinen der Kirchtag von Wolfsbach!“, hat schon im Jahr 1949 der Seitenstettner Benediktinerpater Petrus Ortmayr über diese Veranstaltung im Büchlein „Von kleinen Leuten“ vermerkt. Kirtag in Wolfsbach – noch immer etwas Besonderes, nicht nur für die Wolfsbacher! Anstatt der ebenso beschriebenen obligaten Kirtagsrauferei in frühen Jahren gelten heute Bungee-Trampolin und eine große Hüpfburg für Kinder als besondere Attraktionen. Wirtschaftsbundobmann Robert Gremel meint: „Neun Firmen werden heuer ihre Produkte präsentieren, und das Drumherum ist eben ein Fest für Alt und Jung, aus nah und fern!“ Der Kirtag findet traditionellerweise am Sonntag vor Pfingsten, heuer am 21. Mai, statt. Durch den gesamten Ortskern werden sich neben zahlreichen Kirtagsstandln eben auch die Ausstellungsstände der Gewerbetreibenden ziehen. Um 15 Uhr startet die Verlosung im Rahmen eines großen Gewinnspiels beim Feuerwehrhaus. Es warten Preise, wie ein Reisegutschein im Wert von Euro 2.000, und viele weitere Sachpreise auf glückliche Gewinner.

Kirtag in Wolfsbach – ein Fest der Unterhaltung und Wirtschaft für Einheimische und Gäste! Am Foto Wirtschaftsbundobmann Robert Gremel (rechts) beim Losverkauf. Foto: NÖN, Penz

Auch die Kinder haben ihren Spaß am Marktplatz. Foto: NÖN, Penz

