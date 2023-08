„Vertrauen aufbauen, informieren und unterstützen“

Streetworker bieten Jugendlichen und jungen Erwachsenen Unterstützung in deren unterschiedlichen Lebenslagen und Lebenssituationen an. Dazu zählen individuelle Beratungen, Hilfe bei der Job- oder Wohnungssuche, Begleitung bei Behördengängen, bei Problemen in der Familie, Drogenmissbrauch, Mobbing in der Schule oder in der Arbeitswelt und klären über unterschiedliche Themen auf, wie Rechte und Pflichten der Jugendlichen. „Psychische Belastungen bei den Jugendlichen kommen in unterschiedlicher Bandbreite vor. In der Pandemie betraf es vor allem das Thema Homeschooling und den fehlenden direkten Kontakt zu Freunden. Da war aber der offene Umgang ein wichtiges Mittel, damit umzugehen, da es kein Einzelproblem war und nahezu alle Jugendlichen betroffen hat. Probleme mit Drogenmissbrauch gibt es mal mehr, mal weniger. Diesbezüglich konnten wir in den letzten Jahren keinen Anstieg feststellen. Die Jugendlichen kommen mit ihren Sorgen zu uns, weil sie wissen, dass wir nicht verurteilen, sondern beratende Hilfeleistung geben“, erwähnt Nina Schindl.

1.729 Kontakte über den Jugendtreff Amstetten, Mauer und Hausmening

Das Team von Streetwork Amstetten besteht aktuell aus sieben Sozialarbeitern und Pädagogen mit den beiden Leitern Heimo Schaupp und Nina Schindl. Die Streetworker sind in Amstetten, Hausmening und Mauer zu Fuß oder mit dem Bus unterwegs. „Wir bewegen uns an Orten, an denen sich Jugendliche aufhalten und treten mit ihnen in Kontakt. Die wichtigsten Punkte unserer Arbeit sind Vertrauen aufzubauen, zu informieren und weiter zu vermitteln, wenn etwas über unsere Qualifikation hinausgeht, zum Beispiel bei schwerwiegenden psychosozialen Problemen“, erklärt Schindl.

Die Streetworker besuchen die dritten und vierten Klassen der Pflicht- und Mittelschulen, um sich vorzustellen und über ihre Arbeit und laufende Projekte zu informieren. Seit Jahresbeginn ist die JLW – die Jugend- und Lebenswelt – im Zuge eines LEADER-Projekts zusätzlich in den fünf Gemeinden Ybbs, Erlauf, Krummnußbaum, Golling und Pöchlarn unterwegs. Zusätzlich bietet der Verein einmal wöchentlich einen Jugendtreff an. 2022 haben 1.103 Jugendliche und junge Erwachsene Kontakt zum Jugendtreff Amstetten, 626 zum Jugendtreff Mauer und Hausmening aufgenommen. Jeweils knapp 10 % der Kontakte wurden über Schulbesuche beziehungsweise über Telefon und Internet hergestellt. Die am stärksten vertretene Gruppe (1.012 Kontakte) waren Burschen im Alter von 12 und 13.

Discgolf, Baumklettern und Sommerspiele im August

Zahlreiche Projekte, wie Freizeit-, Erlebnis- und Outdoor-pädagogische Unternehmungen, werden von den Amstettner Streetworkern organisiert. Als nächstes stehen Discgolf am 4. August, die Sommerspiele im Edlapark am 11. August und Baumklettern im Edlapark am 22. August auf dem Programm. „Wir bieten mit unseren Projekten Jugendlichen die Möglichkeit, sich in verschiedensten Bereichen auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln, wie Bogenschießen, Hochseilklettern, Bowling, Stand-up-Paddeln, Trampolinspringen, Workshops wie Graffiti und Upcycling. Wir veranstalten auch verschiedenste Turniere, bei denen es immer tolle Preise zu gewinnen gibt“, erzählen Schindl und Schaupp.

Bürgermeister Christian Haberhauer streicht hervor, dass Streetwork Amstetten seit 2008 einen wesentlichen Beitrag zur Jugendarbeit in der Stadt leiste. „Wir als Gemeinde versuchen Raum und Möglichkeiten zu bieten, wo es möglich ist, doch immer wieder kommt es auf die Menschen an, die diese Arbeit umsetzen. Wir haben mit dem Team der JLW eine große Bereicherung in der zielgerichteten Jugendarbeit und Jugendförderung.“

Über die Social-Media-Kanäle Instagram unter streetwork.amstetten, über Snapchat unter streetwork.am, und WhatsApp und das Teamtelefon unter der Nummer 0699/1086 3610 informiert der Verein über laufende Projekte, über die Öffnungszeiten und jugendrelevante Themen. Zusätzlich können junge Menschen über dieses Medium mit dem Verein in Kontakt treten. Über die Website jlw.at kann man sich über das Angebot, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und den Verein JLW informieren.

Standorte Streetwork:

Amstetten: Graben 40, 3300 Amstetten; Öffnungszeiten: Montag von 16:30 bis 19:30 UhrMauer: Volkshaus, Amstettner Straße 16, 3362 Mauer; Öffnungszeiten: Dienstag 16:30 bis 19:30 UhrHausmening: Wirkstatt, Schulstraße 11, 3363 Hausmening; Öffnungszeiten: Mittwoch 16:30 bis 19:30 Uhr