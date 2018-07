Einschleichdiebe geschnappt .

Durch die offene Terrassentür betraten in der Vorwoche Einschleichdiebe ein Haus in Strengberg. Die Bewohnerin war nicht daheim und hatte offenbar vergessen, die Tür zu schließen. Als sie zurückkam, bemerkte sie sofort, dass jemand in ihrer Wohnung gewesen war.