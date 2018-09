In Strengberg (Bezirk Amstetten) ist am Mittwoch eine Hackschnitzelanlage bei einem landwirtschaftlichen Gebäude in Vollbrand gestanden. Sieben Feuerwehren waren bei den Löscharbeiten unter Atemschutz im Einsatz, berichtete Philipp Gutlederer vom Bezirkskommando. Auch zwei Hubrettungsgeräte wurden aufgeboten.

Der Brand war den Angaben zufolge kurz vor 10.30 Uhr in Limbach ausgebrochen. Aufgrund der weithin sichtbaren Rauchsäule gingen zahlreiche Notrufe ein.