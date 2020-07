Wohlfühlmomente in der Natur.

"Unser Garten ist ein Naturgarten, in dem ich auf jedem Quadratzentimeter eine Wohlfühloase mit Wohlfühlmomenten habe! Auch wenn er nicht einem perfekten Garten ohne „Unkraut“ (lieber genannt „Beikraut“) entspricht! Oder vielleicht gerade deshalb? Denn jedes Kräutlein hat hier seine Berechtigung und Verwendung! Wie der Giersch, der unter Stauden in Ecken wächst und ein Genuss am Butterbrot ist! Oder der Schachtelhalm, mein liebstes Beikraut, zur Stärkung vieler Pflanzen und zusätzlicher Düngung! Oder das Mutterkraut, das mir so viele Migräneanfälle gemildert hat, … Und so vieles andere, das da kreucht und fleucht - Bienen, Käfer, Raupen, Würmer, Schmetterlinge, … nicht eines möchte ich in meinen täglichen Wohlfühlmomenten missen! Ebenso unsere gefräßigen Nachtwächter - ein Igelpaar. Es hat selbst unsere beiden Hunde als Freunde und abendlichen Beobachter gewonnen! Kein Urlaub könnte schöner sein - als täglich diese wunderbaren Momente in unserem Naturgarten genießen zu dürfen!"

Gabi Staffel, Strengberg