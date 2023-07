Mosttrinker sind Klimaschützer

„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Birnbäumchen pflanzen!“ In den Bäumen soll Martin Luther die göttliche Gnade im irdischen Leben gesehen haben. Das Mostviertel, das fruchtbare Hügelland zwischen Traisen und dem oberösterreichischen Hausruck, gilt aufgrund von Erkenntnissen aus der genetischen Pflanzengeographie als Entstehungsmittelpunkt unserer heutigen Mostbirnsorten. Und doch darf der Bezirk Amstetten wohl als das eigentliche Kerngebiet und Herz des Mostviertels angesehen werden. Die Wild- oder Holzbirne wurde schon am Ende der Eiszeit (vor ca. 7000 Jahren) im Verbund mit anderen widerstandsfähigen Frucht- und Laubhölzern wie Holzapfel, Wildrebe, Felsenkirsche oder Steinnuss vom Balkan kommend in den Donauraum „implantiert“. Hier fand der Birnbaum als Teil des Eichen-Hainbuche-Mischwaldes bis zur Urbarmachung günstige Wachstumsbedingungen, denn die Jahrmillionen alten Meeresablagerungen – Flysch-Molasse genannt – ließen laut Heimo Cerny und Heiner Brachner schwere Lehmschicht-Böden entstehen, die besten Nährboden für den Mostbirnbaum darstellen.

Am Anfang war die Birne

Die bayrischen Einwanderer haben dann ab dem 8. Jahrhundert die Wildbirnen und Holzäpfel aus den Wäldern geholt und veredelt. Im 12. Jahrhundert wird im Umfeld des Stiftes Seitenstetten eine adelige Familie „Von Bierbaum“ genannt, die den Birnbaum im Wappen trug. In der Regierungszeit Maria Theresias wurde 1763 erstmalig die Empfehlung ausgesprochen, dass an den Straßen Bäume – auch wilde Obstbäume – gepflanzt werden sollen, 1780 gab es dann sogar Richtlinien über die Art der Pflanzung jenseits des Straßengrabens und ab 1782 wurden Landbewohner beim Kaiser Franz Joseph gemeldet, später sogar prämiert. Auch Joseph II. belohnte 1784 per Hofdekret alle, die mehr als 100 Bäume gepflanzt haben.

Die Häuser hat der Most gebaut

Selbst Hochzeitspaare hatten Bäume zu pflanzen, auch heute kann man übrigens mit der Übernahme oder dem Geschenk einer Obstbaumpatenschaft beim Mostbaron Reikersdorfer in Neuhofen zum Erhalt alter Obstbaumsorten beitragen. Im Jahr 1938 lag der Bezirk Amstetten mit dem Bestand von 485.000 Birnbäumen wohl an der Spitze im größten geschlossenen Mostbirnbaumgebiet Europas. Derzeit existieren fast 53.000 Streuobstbäume im Bezirk, damit liegt man unter Berücksichtigung der Gesamtfläche niederösterreichweit zumindest im Spitzenfeld. Im 19. Jahrhundert wurden in großen Bauernwirtschaften 1000 und mehr Eimer Most gepresst, im Stift Seitenstetten im Jahr 1900 gar 2038 Eimer. Im Meierhof des Stiftes Seitenstetten gibt der um 1775 erbaute 130 Meter lange Mostkeller, der wohl größte seiner Art überhaupt, Zeugnis davon. Für diesen Keller wurde damals auch ein Mostfass mit 400 Eimern Fassungsvermögen zur Eröffnung des Meierhofes und zu Ehren von Abt Dominik Gußmann angeschafft. Obstbau ist also Quelle des Wohlstandes geworden; die Vierkanthöfe als weitere Wahrzeichen des Mostviertels beweisen dies. In den 1960er- bis 1980er-Jahren hingegen gab es dann sogar Prämien für Rodungen, „dabei ist eine Streuobstwiese Garant für ökologisches Gleichgewicht, was die Bodenerosion, den Windfang oder auch Schutzzonen für unzählige Tiere und Pflanzen betrifft, und zudem ist der Birnbaum ja ein stark landschaftsprägendes Element“, weiß der Heimatforscher Heimo Cerny zu berichten.

Nachhaltige Pflege und Vermarktung

Nun aber sind die knorrigen Hochstamm-Birnbäume in die Jahre gekommen, sie sind überaltert, kränkeln, leiden unter aggressiven Krankheiten und dem Klimawandel sowie der wirtschaftlichen Geringschätzung. „Der Birnenverfall ist eklatant, daher sollte ein Bewusstseinswandel auch bei den Entscheidungsträgern einsetzen; erfreulicherweise ist die Förderung in der derzeitigen Programmplanungsperiode erhöht worden“, erzählt der Primus der Mostbarone, Anton Distelberger. Es gilt durch Neupflanzungen mit passenden Unterlagen die genetische Vielfalt für die Zukunft zu sichern, aber auch die „Baumpatienten“ bedürfen besonderer Pflege. „Die alten Bäume brauchen einen Verjüngungsschnitt mit Entfernung des dürren Astwerks und auch entsprechender Düngung“, rät Anton Distelberger. Zudem gäbe es freilich auch noch Verbesserungen bezüglich Vermarktung anzustreben: „Spannend wäre eine ‚Aufpreisvermarktung‘ von Produkten aus Streuobst mit größeren Verarbeitern und dem Lebensmittelhandel; in Deutschland gibt es funktionierende Modelle, bei denen Streuobstapfelsaft als solcher gekennzeichnet wird und etwas mehr kostet als herkömmlicher. Der Konsument kann sicher sein, dass der höhere Preis beim Streuobsterhalter ankommt und somit ein positiver Beitrag geleistet wird!“, lautet einer der Vorschläge des Mostviertler Genusskultur-Spezialisten Distelberger, der dazu auffordert, Produkte aus Streuobst zu genießen, zu verschenken und ständig im Kühlschrank zu haben, denn Mosttrinker wären eigentlich Klimaschützer! Neupflanzungen sind freilich immer erstrebenswert, seit 2015 organisiert die LEADER-Region Moststraße die jährliche Obstbaumaktion, die heuer am 14. Juli wieder startet; Bestellungen sind bis 2. Oktober möglich. Ziel ist natürlich der Erhalt dieser einzigartigen Kulturlandschaft auch für zukünftige Generationen. Alle Auspflanzungen auf landwirtschaftlichen Grund werden gefördert, alle anderen profitieren vom vergünstigten Preis und der guten Qualität des Baumes und des Zubehörs. Info und Bestellung: https://www.gockl.at/

Auch die österreichweit tätige „ARGE Streuobst“ mit Obmann-Stellvertreter Leopold Reikersdorfer setzt 100.000 Euro für Streuobst und Naturschutz aus und fördert den Baum nunmehr alljährlich mit Euro 12,-. Info: https://argestreuobst.at/